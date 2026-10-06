LA CARRIERA

Nato il 18 aprile 1964 a Wichita, nel Kansas, nel 1987 Robert Kelker-Kelley aveva iniziato la sua carriera di attore nel ruolo di Sam Fowler nella soap opera Destini. Nel 1992 era entrato nel cast della soap opera Il tempo della nostra vita, dove aveva interpretato il ruolo di Bo Brady, che in precedenza aveva avuto il volto di Peter Reckell. Durante i suoi tre anni nella soap opera (nel 1995 Reckell aveva infatti ripreso il proprio ruolo), Kelker-Kelly aveva recitato al fianco di Kristian Alfonso nei panni di Hope Brady e di Lisa Rinna nei panni di Billie Reed. Grazie alla sua interpretazione di Bo Brady, nel 1994 aveva ottenuto il Soap Opera Digest Award come Miglior attore protagonista. Nel 1995, sempre ai Soap Opera Digest Award, Kelker-Kelly e Rinna erano stati nominati Coppia più sexy. Nel 2026, nell’autobiografia You Better Believe I’m Gonna Talk About It, Rinna aveva parlato apertamente del suo difficile rapporto con l’attore, con il quale non aveva avuto un buon rapporto nella vita reale, nonostante girassero insieme “ogni giorno, spesso seminudi”. Stando alle sue parole, l’ex collega sarebbe stato nei suoi confronti verbalmente aggressivo e manipolatore sul set. Kelker-Kelly non aveva mai risposto pubblicamente alle accuse di Rinna. Nel 2001 l’attore aveva poi interpretato il ruolo di Stavros Cassadine nella soap opera General Hospital, dove era anche apparso come guest star nel 2002, 2003, 2013 e 2014. Aveva inoltre recitato in film e film per la tv, come Dream for an Insomniac, Winter Heat e Mr. White. Sul fronte della vita privata, nel 1988 aveva sposato l’attrice Linda Rattner, dalla quale aveva divorziato nel 1992. Nel 1997 aveva poi sposato una collega della soap opera Il tempo della nostra vita, Miriam Parrish, dalla quale aveva nuovamente divorziato nel 2013. Dopo le seconde nozze, in ogni caso, aveva lasciato Los Angeles e aveva ottenuto una certificazione come meccanico di aeromobili e motori. Dal 2002 al 2003 aveva insegnato recitazione presso la Pioneer Valley Performing Arts Charter Public School di South Hadley, nel Massachusetts, prima di diventare pilota professionista. Aveva proseguito con l’insegnamento e l’amore per il volo fino alla sua morte.