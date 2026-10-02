La saga cinematografica si prepara a conquistare anche il piccolo schermo. Peacock ha dato ufficialmente il via libera a una nuova serie televisiva sceneggiata ambientata nell'universo del franchise, con un debutto previsto nel 2028, in concomitanza con l'uscita del prossimo film della saga, Fast Forever Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Fast & Furious diventerà una serie televisiva. Peacock ha infatti ordinato ufficialmente una nuova serie televisiva sceneggiata ispirata alla celebre saga cinematografica, dopo averne annunciato lo sviluppo nei mesi scorsi. Il progetto amplia così l’universo narrativo di Fast & Furious, portando per la prima volta la saga in una nuova dimensione televisiva attraverso una produzione destinata alla piattaforma. La serie era stata presentata per la prima volta come progetto in lavorazione durante gli upfront di NBCUniversal dello scorso maggio, quando era stato anticipato che l'universo di Fast & Furious sarebbe stato ulteriormente sviluppato per la televisione. Ora il progetto entra in una fase più concreta con l'ordine ufficiale da parte di Peacock, che conferma così la volontà di trasformare l'idea annunciata nei mesi scorsi in una vera serie televisiva.

Vin Diesel tra i produttori Vin Diesel, che aveva anticipato lo sviluppo della serie televisiva durante la presentazione di maggio, sarà coinvolto come produttore esecutivo. Insieme a lui figurano Sam Vincent per One Race, Neal H. Moritz e Pavun Shetty per Original Film, oltre a Jeff Kirschenbaum e Chris Morgan per Chris Morgan Productions. Mike Daniels e Wolfe Coleman saranno invece co-showrunner, sceneggiatori del pilot e produttori esecutivi. La produzione sarà affidata a Universal Television, divisione di Universal Studio Group. Approfondimento Fast & Furious diventa una serie tv: uscirà nel 2028

Il debutto nel 2028 Secondo quanto comunicato da Peacock, l'obiettivo è portare la serie sullo schermo nel 2028. La possibile data di debutto si inserirebbe nello stesso periodo dell'arrivo al cinema di Fast Forever, il prossimo capitolo cinematografico della saga, attualmente previsto per il 17 marzo 2028. L'idea è quindi quella di far coincidere il lancio televisivo con un nuovo appuntamento sul grande schermo, ampliando ulteriormente l'universo di Fast & Furious. Approfondimento Fast & Furious 11, Vin Diesel annuncia il primo ciak a dicembre

L'idea di espandere l'universo Vin Diesel aveva spiegato durante gli upfront di maggio che da tempo i fan chiedevano un'espansione dell'universo narrativo e un maggiore approfondimento dei personaggi già conosciuti. L'attore aveva inoltre sottolineato l'importanza di preservare l'integrità dei personaggi, il loro appeal internazionale e quell'idea di famiglia che rappresenta uno degli elementi centrali della saga anche nel passaggio alla televisione. Durante quella presentazione, Diesel aveva parlato dell'intenzione di sviluppare quattro serie ambientate nell'universo di Fast & Furious. Approfondimento Vin Diesel su Fast Forever: "È il miglior copione da decenni"