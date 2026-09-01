Scooby-Doo: Origins, terminate le riprese del live action

Scooby-Doo: Origins, terminate le riprese del live actionSerie TV
La serie live action debutterà prossimamente sulla piattaforma di streaming (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick), al momento massimo riserbo sull’esatta data di distribuzione
IMDB ha rilanciato la notizia della conclusione delle riprese di Scooby-Doo: Origins. La serie live action, in arrivo prossimamente su Netflix, vedrà protagonisti Tanner Hagen, Mckenna Grace, Abby Ryder Fortson e Maxwell Jenkins. Nel cast anche Paul Walter Hauser, André Benjamin e Cathy Moriarty.
Scooby-Doo: origins, tutto quello che sappiamo sul live action
Stando a quanto appena rilanciato da IMDB, Netflix ha concluso le riprese, svoltesi ad Atlanta, dell’attesa produzione basata su uno dei franchise più amati e popolari a livello internazionale. La serie vedrà Mckenna Grace nel ruolo di Daphne Blakee, Tanner Hagen nei panni di Shaggy Rogers, Abby Ryder Fortson come Velma Dinkley e Maxwell Jenkins nel ruolo di Fred Jones. Inoltre, la serie potrà contare anche sulla presenza di Paul Walter Hauser, André Benjamin e Cathy Moriarty.
Questa la sinossi ufficiale della serie tv: “Durante la loro ultima estate al campo estivo, i vecchi amici Shaggy e Daphne si ritrovano coinvolti in un inquietante mistero che ruota attorno a un cucciolo di alano solitario e smarrito, che potrebbe essere stato testimone di un omicidio soprannaturale. Insieme alla pragmatica e scientifica Velma, originaria del posto, e allo strano ma affascinante nuovo arrivato Freddy, si mettono alla ricerca della soluzione del caso, che li sta trascinando in un incubo terrificante che minaccia di svelare tutti i loro segreti”. La serie live action debutterà prossimamente sulla piattaforma di streaming (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick), al momento massimo riserbo sull’esatta data di distribuzione.
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A marzo Tanner Hagen ha commentato la sua presenza nella serie live action scrivendo su Instagram: “Cioè... è davvero questa la vita? Sono incredibilmente grato di poter vestire i panni dell'iconico Shaggy Rogers nella prossima serie live-action di Netflix! Grazie a tutti coloro che mi hanno aiutato ad arrivare fin qui. A presto!”. A giugno la pagina Instagram di Netflix ha pubblicato un teaser di Scooby-Doo: Origins offrendo così un primo sguardo sull’attesa produzione.
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