Scooby-Doo: Origins, terminate le riprese del live action

IMDB ha rilanciato la notizia della conclusione delle riprese di Scooby-Doo: Origins . La serie live action, in arrivo prossimamente su Netflix, vedrà protagonisti Tanner Hagen , Mckenna Grace , Abby Ryder Fortson e Maxwell Jenkins . Nel cast anche Paul Walter Hauser, André Benjamin e Cathy Moriarty.

Scooby-Doo: origins, tutto quello che sappiamo sul live action

Stando a quanto appena rilanciato da IMDB, Netflix ha concluso le riprese, svoltesi ad Atlanta, dell’attesa produzione basata su uno dei franchise più amati e popolari a livello internazionale. La serie vedrà Mckenna Grace nel ruolo di Daphne Blakee, Tanner Hagen nei panni di Shaggy Rogers, Abby Ryder Fortson come Velma Dinkley e Maxwell Jenkins nel ruolo di Fred Jones. Inoltre, la serie potrà contare anche sulla presenza di Paul Walter Hauser, André Benjamin e Cathy Moriarty.

Questa la sinossi ufficiale della serie tv: “Durante la loro ultima estate al campo estivo, i vecchi amici Shaggy e Daphne si ritrovano coinvolti in un inquietante mistero che ruota attorno a un cucciolo di alano solitario e smarrito, che potrebbe essere stato testimone di un omicidio soprannaturale. Insieme alla pragmatica e scientifica Velma, originaria del posto, e allo strano ma affascinante nuovo arrivato Freddy, si mettono alla ricerca della soluzione del caso, che li sta trascinando in un incubo terrificante che minaccia di svelare tutti i loro segreti”. La serie live action debutterà prossimamente sulla piattaforma di streaming (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick), al momento massimo riserbo sull’esatta data di distribuzione.