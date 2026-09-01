Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Scooby-Doo: Origins, terminate le riprese del live action

Serie TV

Matteo Rossini

Immagine tratta dal profilo Instagram @netflix

La serie live action debutterà prossimamente sulla piattaforma di streaming (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick), al momento massimo riserbo sull’esatta data di distribuzione

Seguici su:
Google Discover Fonti Preferite

IMDB ha rilanciato la notizia della conclusione delle riprese di Scooby-Doo: Origins. La serie live action, in arrivo prossimamente su Netflix, vedrà protagonisti Tanner Hagen, Mckenna Grace, Abby Ryder Fortson e Maxwell Jenkins. Nel cast anche Paul Walter Hauser, André Benjamin e Cathy Moriarty.

Scooby-Doo: origins, tutto quello che sappiamo sul live action

 

Stando a quanto appena rilanciato da IMDB, Netflix ha concluso le riprese, svoltesi ad Atlanta, dell’attesa produzione basata su uno dei franchise più amati e popolari a livello internazionale. La serie vedrà Mckenna Grace nel ruolo di Daphne Blakee, Tanner Hagen nei panni di Shaggy Rogers, Abby Ryder Fortson come Velma Dinkley e Maxwell Jenkins nel ruolo di Fred Jones. Inoltre, la serie potrà contare anche sulla presenza di Paul Walter Hauser, André Benjamin e Cathy Moriarty.

 

Questa la sinossi ufficiale della serie tv: “Durante la loro ultima estate al campo estivo, i vecchi amici Shaggy e Daphne si ritrovano coinvolti in un inquietante mistero che ruota attorno a un cucciolo di alano solitario e smarrito, che potrebbe essere stato testimone di un omicidio soprannaturale. Insieme alla pragmatica e scientifica Velma, originaria del posto, e allo strano ma affascinante nuovo arrivato Freddy, si mettono alla ricerca della soluzione del caso, che li sta trascinando in un incubo terrificante che minaccia di svelare tutti i loro segreti”. La serie live action debutterà prossimamente sulla piattaforma di streaming (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick), al momento massimo riserbo sull’esatta data di distribuzione.  

Approfondimento

Scooby-Doo, Andre Benjamin e Cathy Moriarty nel cast della serie tv

A marzo Tanner Hagen ha commentato la sua presenza nella serie live action scrivendo su Instagram: “Cioè... è davvero questa la vita? Sono incredibilmente grato di poter vestire i panni dell'iconico Shaggy Rogers nella prossima serie live-action di Netflix! Grazie a tutti coloro che mi hanno aiutato ad arrivare fin qui. A presto!”. A giugno la pagina Instagram di Netflix ha pubblicato un teaser di Scooby-Doo: Origins offrendo così un primo sguardo sull’attesa produzione.

Approfondimento

Scooby-Doo, nel teaser il primo sguardo della serie live-action

FOTOGALLERY

1/18
Serie TV

18 serie tv da vedere ad agosto, da Atomic e Lanterns a Reacher 4

Tra ritorni attesissimi e debutti dai forti risvolti thiller, tutto ciò che gli appassionati di serie tv non devono perdersi questo mese

Vai alla Fotogallery

Spettacolo: Ultime notizie

David Fair, il fondatore degli Half Japanese è morto a 74 anni

Musica

Si è spento il 29 agosto 2026 a causa di un tumore. Insieme al fratello Jad alla fine degli anni...

Mostra del Cinema di Venezia 2026, arriva la conduttrice Greta Scarano

Cinema

L'attrice che, dal suo debutto in "Un posto al sole", è diventata in breve tempo uno dei nomi più...

8 foto

Antonello Venditti, la possibile scaletta del concerto a Matera

Musica

Antonello Venditti è tra i cantautori più amati della scena discografica italiana. Dopo aver...

Belén Rodríguez si sfoga sui social, poi cancella tutto

Spettacolo

La showgirl ha pubblicato sui social un lungo messaggio personale, poi rimosso, in cui ha...

Cesare Cremonini, il 23 ottobre esce l'album di inediti Amateur

Musica

Il disco è stato registrato allo Studio 13 di Londra. Il 27 novembre da Bologna parte il tour nei...

Spettacolo: Per te