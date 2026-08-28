La cosa migliore di questa doppia puntata è che smonta il proprio protagonista mentre lo lascia lavorare. Bret dichiara di essere certo di tre cose: che il rapimento di Rhonda e la sparizione di Matt siano collegati, che Robert sia responsabile di entrambi, e che lui sia l’unico ad accorgersene e dunque l’unico a poterlo fermare. Le prime due sono ipotesi ragionevoli. La terza è il ritratto perfetto di un diciassettenne, ed è anche il motivo preciso per cui nessuno gli dà retta.

Perché vedete, il ragazzo cita Joan Didion ai detective della sezione Omicidi come se stesse producendo giurisprudenza. Didion ha già detto tutto sulla faccenda, spiega, per non far perdere tempo a nessuno; e siccome i due lo fissano con quello sguardo lì, precisa pure il titolo, The White Album, avete presente. Non ce l’hanno presente. Parimenti, la sua teoria sull’assassino che punisce chi lo fa sentire socialmente inferiore, con tanto di parallelo mansoniano, sarebbe brillante se non arrivasse da un ragazzino in blazer entrato con un documento falso procurato dal contatto di Debbie. E d’altronde il suo accanimento su Robert poggia, ammettiamolo una volta per tutte, su un ricovero in clinica psichiatrica e su una bugia riguardante un film di Kubrick.

Igby Rigney tiene insieme le due cose con una bravura che a metà stagione non stupisce più e continua a commuovere: ha ragione e fa schifo, contemporaneamente, in ogni singola inquadratura. È il ragazzo che nella favola grida al lupo, e il lupo c’è davvero, e cionondimeno noi restiamo lì a domandarci se non stia gridando soprattutto perché gli piace il suono della propria voce.

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