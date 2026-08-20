Kill Jackie, la data di uscita della serie tv con Catherine Zeta-Jones

Kill Jackie, la data di uscita della serie tv Prime Video con Catherine Zeta-JonesSerie TV
Gli otto episodi usciranno il 2 ottobre 2026 sulla piattaforma di streaming in diversi Paesi. L'attrice interpreta un’ex trafficante internazionale di droga poi diventata mercante d’arte, che deve affrontare un passato che torna a perseguitarla
La serie tv thriller in otto episodi Kill Jackie con protagonista Catherine Zeta-Jones uscirà il 2 ottobre 2026 su Prime Video (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) nel Regno Unito, in Irlanda, nei Paesi Bassi, in Turchia, in Germania, in Austria, in Svizzera, nel Liechtenstein, in Lussemburgo e in Canada. Basato sul romanzo The Price You Pay di Nick Harkaway, che scrive con lo pseudonimo di Aidan Truhen, lo show vede l’attrice nei panni di un’ex trafficante internazionale di droga diventata mercante d’arte, che deve affrontare un passato che torna a perseguitarla. “Proprio quando la vita inizia a sembrare un po' noiosa, prende una svolta improvvisa e letale quando scopre che i Sette Demoni, una squadra composta dai sicari più terrificanti del mondo, sono stati assoldati per ucciderla", recita la sinossi ufficiale. "Supponendo che qualcuno del suo passato sia dietro a tutto questo, Jackie risveglia i suoi vecchi istinti e intraprende un piano folle e pericoloso: eliminare i Demoni uno per uno prima che la uccidano. Tuttavia, presto si rende conto che i suoi demoni interiori sono molto più terrificanti degli spietati assassini che le danno la caccia... e i suoi segreti sepolti la conducono più vicino a casa, con conseguenze sorprendenti”. Il cast include anche Daniel Ings, Sidse Babett Knudsen, Bill Paterson, Ron Perlman, Óscar Jaenada, Hattie Hook, Darci Shaw, Raff Law, Enzo Cilenti, Christine Adams, Julian Rhind-Tutt, Karlis Arnolds Avots, Set Sjöstrand, Tadashi Ito, Sebastian Armesto, Julian Barratt, Gavin Spokes, Jonathan Cake e Bamshad Abedi-Amin. La serie tv Kill Jackie è co-prodotta da Fremantle e Steel Springs Pictures e co-creata da Conor Keane e Tom Butterworth, i creatori di Gangs of London, insieme a Peter Lawson (John Wick) e a Damon Thomas (Killing Eve). Thomas è il regista principale, mentre Butterworth si occupa della sceneggiatura e del ruolo di showrunner. Keane ha co-scritto l'adattamento televisivo ed è anche produttore associato. I produttori esecutivi comprendono Lawson e Jose Agustin Valdes per Steel Springs Pictures, e ancora Butterworth, Thomas e Zeta-Jones con Rebecca Dundon, Dante Di Loreto e Jeffrey Levine. Harkaway ha lavorato come consulente esecutivo per la serie.
CATHERINE ZETA-JONES, LA CARRIERA
Nata il 25 settembre 1969 a Swansea, nel Regno Unito, Catherine Zeta-Jones ha raggiunto la notorietà grazie ai film La maschera di Zorro (1998) con Antonio Banderas ed Entrapment (1999) con Sean Connery. Ha poi recitato nelle pellicole Haunting – Presenze (1999), Alta fedeltà (2000), Traffic (2000) di Steven Soderbergh (per il quale ha ricevuto la candidatura come Miglior attrice protagonista ai Golden Globes nel 2001), I perfetti innamorati (2001) con Julia Roberts e John Cusack, Chicago (2002) con Renée Zellweger e Richard Gere (per il quale ha vinto il Premio Oscar come Miglior attrice protagonista nel 2003), Prima ti sposo poi ti rovino (2003) dei fratelli Coen e con George Clooney, The Terminal (2004) di Steven Spielberg e con Tom Hanks, Ocean’s Twelve (2004) di Steven Soderbergh e con Brad Pitt, Sapori e dissapori (2007), Houdini – L’ultimo mago (2007), Quello che so sull’amore (2012) di Gabriele Muccino, Effetti collaterali (2013) di Steven Soderbergh e Red (2010) con Bruce Willis, Helen Mirren e John Malkovich. Ha poi recitato nelle serie tv Feud di Ryan Murphy, Mercoledì nei panni di Morticia Addams e Il mistero dei Templari – La serie. Ha anche vinto un Tony Award come Miglior attrice per il musical di Broadway A Little Night Music con Angela Lansbury. È sposata dal 2000 con l’attore Michael Douglas, dal quale ha avuto due figli: Dylan Michael e Carys Zeta.
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