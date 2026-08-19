È in arrivo l’avventura decisiva dei Pogues: la quinta e ultima stagione di Outer Banks esce il 20 agosto su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Dopo il finale choc del quarto capitolo, John B, Sarah, Kiara, Pope e Cleo devono superare il dolore mentre cercano vendetta. E uno dei creatori, Josh Pate, ha detto a Tudum che lui e i suoi due colleghi, Jonas Pate e Shannon Burke, hanno "sempre saputo, fin dall'inizio, quale sarebbe stata l'ultima scena" della serie. Ecco quindi cosa sapere per arrivare preparati al gran finale.

In Marocco i Pogues, insieme a Rafe, Chandler Groff e ai mercenari, si erano lanciati in una corsa frenetica attraverso il labirintico dedalo di vicoli della città di Agapenta, inseguendo la Corona Blu. Lightner aveva raggiunto Pope e Cleo, ma era stato ucciso da un colpo di pistola sparato da Pope. Alla fine, i Pogues avevano individuato la Corona Blu all'interno di una grande statua e JJ si era arrampicato coraggiosamente fino in cima per recuperarla. A quel punto però Groff, minacciando Kiara, ha costretto JJ - suo figlio - a consegnargli la Corona Blu, per poi ucciderlo con un coltello e fuggire. Nel finale, mentre piangono la morte orribile e scioccante di JJ dandogli sepoltura in Marocco, i Pogues iniziano a elaborare un piano per vendicare l'amico. Dopo che Rafe ricorda loro che Groff ha un acquirente a Lisbona, John B dice: "Sappiamo tutti cosa farebbe JJ: pareggiare i conti", lasciando intendere che i Pogue potrebbero seguire l'assassino fino in Portogallo.

Cosa aspettarsi da Outer Banks 5

Nella quinta stagione di Outer Banks, i Pogues sono ormai al limite estremo dopo la tragica perdita di JJ in Marocco. Bloccati lontano da casa e in lutto per la scomparsa del cuore pulsante del gruppo, hanno perso la Corona Blu e continuano ad affrontare una serie di minacce già note. Chandler Groff è ancora a piede libero, Dalia e i Corsari si fanno sempre più vicini, mentre i Kook cercano di assicurarsi che i Pogues non abbiano più una casa in cui tornare. Così John B, Sarah, Kiara, Pope e Cleo devono affidarsi al loro istinto - e a una scomoda alleanza con Rafe - per evitare di andare definitivamente in pezzi. I Pogues sono impegnati in una corsa disperata per riconquistare il proprio futuro e ottenere finalmente quella libertà che hanno sempre inseguito. È una sfida contro il mondo intero, mentre cercano di vendicare il loro migliore amico e di portare a termine la missione un'ultima volta.

La lettera dei creatori sulla quinta stagione di Outer Banks

I creatori di Outer Banks hanno parlato dell'ultima stagione in una lettera ai fan già nel novembre 2024, riflettendo su cosa abbia significato per loro lavorare alla serie. Josh Pate, Jonas Pate e Shannon Burke hanno raccontato che tutto è iniziato quando si sono imbattuti in una foto che ritraeva alcuni adolescenti su una spiaggia al tramonto, durante un blackout. "Quella foto ha fatto nascere l'idea di una storia su quattro migliori amici che volevano solo divertirsi sempre - spiegano i creatori nella lettera - Partendo da questo spunto, abbiamo immaginato un mistero che avrebbe dato vita a un viaggio lungo cinque stagioni, fatto di avventure, caccia al tesoro e amicizia".