Outer Banks 5, il trailer della stagione finale

Netflix ha annunciato la data d'uscita della quinta e ultima stagione di Outer Banks, fissata per il 20 agosto 2026, accompagnando la notizia con il primo teaser trailer della serie. Il capitolo conclusivo metterà fine alla storia di John B. e del resto dei Pogue dopo oltre sei anni di avventure, in un finale che i creatori promettono particolarmente intenso

Il 20 agosto debutterà su Netflix la stagione finale di Outer Banks, visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick.

Cosa racconteranno i dieci episodi finali

A oltre un anno e mezzo di distanza dalla quarta stagione, Netflix ha confermato che l'ultimo capitolo della serie sarà composto da dieci episodi, tutti disponibili contemporaneamente dal giorno del debutto, senza suddivisioni in più parti. La trama riprenderà dal drammatico finale precedente, in cui i Pogue si trovano al punto più basso dopo la morte di JJ in Marocco, ucciso dal padre Chandler Groff davanti a Kiara. Nel teaser, accompagnato dal celebre brano Left Hand Free degli alt-J, il gruppo appare determinato a stanare il responsabile e a fargliela pagare. Secondo la sinossi ufficiale diffusa da Netflix, i protagonisti si ritroveranno lontani da casa, segnati dal lutto e privi della Blue Crown, costretti ad affrontare contemporaneamente vecchie e nuove minacce: Groff resta in fuga, i Corsari guidati da Dalia continuano a rappresentare un pericolo concreto e i Kooks rendono complicato ogni tentativo di tornare alla normalità. La missione del gruppo viene descritta come una corsa contro il tempo per riconquistare il proprio futuro e raggiungere finalmente la libertà inseguita fin dall'inizio della serie.

La chiusura di un capitolo lungo sei anni

Le riprese della stagione finale si sono svolte a Charleston, in South Carolina: i creatori e produttori esecutivi Jonas Pate, Josh Pate e Shannon Burke avevano già anticipato l'intenzione di riportare i Pogue a casa (nel modo in cui avevano immaginato fin dal principio la conclusione della storia). Tra le novità di produzione, Netflix ha annunciato in precedenza la promozione a personaggi fissi di Tony Crane, interprete del villain Chandler Groff, e di Cullen Moss, volto dello sceriffo Victor Shoupe. Il resto del cast principale sarà confermato nella sua interezza, con il ritorno di Chase Stokes, Madelyn Cline, Madison Bailey, Jonathan Daviss, Drew Starkey e Carlacia Grant, insieme ad Austin North e Fiona Palomo.

Lanciata nel 2020, Outer Banks ha costruito negli anni un seguito molto fedele, totalizzando nelle sue quattro stagioni precedenti quasi 200 milioni di visualizzazioni e comparendo per 25 volte nella Top 10 globale delle serie in lingua inglese su Netflix. La caccia al tesoro della Blue Crown, al centro della narrazione fin dalla scorsa stagione, accompagnerà il racconto fino all'epilogo, mentre i creatori hanno confermato di avere già chiara da tempo l'inquadratura conclusiva della serie, segno di un finale pianificato con cura fin dalle prime fasi di scrittura.

Per i fan dei Pogue, l'appuntamento con l'ultimo, attesissimo capitolo è ora fissato: il 20 agosto la lunga avventura iniziata sei anni fa arriverà finalmente al termine.