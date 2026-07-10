Sono ufficialmente aperte le selezioni per la seconda stagione della miniserie in tre episodi che tornerà a raccontare una delle pagine più buie della cronaca nera italiana. Il nuovo capitolo della produzione proseguirà il percorso narrativo dedicato alla vicenda del cosiddetto Mostro di Firenze, concentrando l’attenzione su una nuova fase dell’indagine e sulla figura di Pietro Pacciani, al centro della pista investigativa conosciuta come quella dei “Compagni di merende” Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Netflix avvia il casting per la seconda stagione della serie sul caso del Mostro di Firenze, dal titolo Il Mostro: Pietro Pacciani. Sono ufficialmente aperte le selezioni per la seconda stagione di Il Mostro: Pietro Pacciani, la miniserie Netflix in tre episodi che tornerà a raccontare una delle pagine più controverse della cronaca nera italiana. Il nuovo capitolo della produzione proseguirà il percorso narrativo dedicato alla vicenda del cosiddetto Mostro di Firenze, concentrando l’attenzione su una nuova fase dell’indagine e sulla figura di Pietro Pacciani, al centro della pista investigativa conosciuta come quella dei “Compagni di merende”. Il progetto televisivo conferma il ritorno della squadra creativa che ha lavorato alla prima stagione e si prepara a entrare nella fase organizzativa delle riprese. Per questo motivo sono state aperte le candidature rivolte a uomini e donne residenti in Toscana, chiamati a partecipare come figurazioni nelle scene che verranno realizzate nel corso del mese di settembre tra Firenze e altre località del territorio regionale.

Aperte le selezioni per le figurazioni della nuova stagione Il casting riguarda persone di età compresa tra i 18 e i 75 anni e sarà riservato esclusivamente ai residenti in Toscana. Le selezioni si svolgeranno domenica 12 luglio 2026, dalle 10 alle 18, presso la Sala Wanda Pasquini, situata in piazza Madonna della Neve 8. La produzione ha inoltre specificato alcuni criteri amministrativi relativi alla partecipazione. Non saranno prese in considerazione candidature presentate da dipendenti pubblici o da pensionati aderenti a Quota 100. Per le giornate di lavoro previste sul set è invece garantita una regolare assunzione, secondo quanto stabilito dal contratto nazionale. Approfondimento Il Mostro, la miniserie corale di Sollima che cambia in continuazione

Riprese previste a settembre tra Firenze e il territorio toscano Le persone individuate attraverso il casting saranno impiegate come figurazioni durante le riprese della nuova stagione, programmate per il mese di settembre. La lavorazione interesserà Firenze e altre località della Toscana, confermando il legame della serie con i luoghi che hanno fatto da sfondo alla vicenda raccontata. Prima dell’inizio delle riprese, i candidati selezionati dovranno partecipare alle prove costume, previste nella seconda e nell’ultima settimana di agosto, in preparazione alle giornate sul set. Approfondimento Il Mostro, la serie tv di Stefano Sollima sul Mostro di Firenze