Il Mostro di Firenze al cinema e in tv: dai film anni 80 alla serie di Stefano Sollima
Film, miniserie e documentari hanno provato a raccontare il Mostro di Firenze, il serial killer più famoso e misterioso d’Italia. Dall’exploitation degli anni ’80 ai docu-crime di Discovery e Rai, fino alla fiction televisiva, ogni produzione ha aggiunto tasselli a un enigma senza soluzione. Ora punta alto Il Mostro. di Stefano Sollima, serie tv presentata fuori concorso alla Mostra di Venezia: un racconto in quattro episodi che promette di scuotere ancora una volta memoria e coscienza
