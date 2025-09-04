Film, miniserie e documentari hanno provato a raccontare il Mostro di Firenze, il serial killer più famoso e misterioso d’Italia. Dall’exploitation degli anni ’80 ai docu-crime di Discovery e Rai, fino alla fiction televisiva, ogni produzione ha aggiunto tasselli a un enigma senza soluzione. Ora punta alto Il Mostro. di Stefano Sollima, serie tv presentata fuori concorso alla Mostra di Venezia: un racconto in quattro episodi che promette di scuotere ancora una volta memoria e coscienza