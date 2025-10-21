Il Mostro, la serie tv di Stefano Sollima sul Mostro di Firenze

Il Mostro ha ricevuto apprezzamenti anche da chi ha vissuto da vicino le conseguenze di quei fatti. L’avvocato fiorentino Vieri Adriani, che da oltre trent’anni tutela i familiari di una coppia francese uccisa a Scopeti nel 1985, ha lodato la serie, definendola “una ricostruzione storica accurata fin nei dettagli, con dialoghi verosimili e ben scritti”.

In un’intervista rilasciata ad Adnkronos, Adriani ha sottolineato la scelta di Sollima di evitare una ricostruzione giudiziaria pedissequa: “Da un progetto di questo tipo non ci si può aspettare – né sarebbe auspicabile – una ricostruzione processuale pedissequa, che risulterebbe probabilmente anche piuttosto noiosa. La ricostruzione storica della serie Netflix appare accurata fin nei dettagli; i dialoghi sono verosimili e ben scritti; efficace l’adozione di un punto di vista plurale, che consente più interpretazioni senza costringere lo spettatore a parteggiare per una in particolare”.

Lo stesso legale ha aggiunto: “La narrazione si modella sull’aspetto umano e psicologico dei personaggi, evidentemente ispirata agli atti processuali, letti e ponderati con attenzione. Chi è in cerca di ‘verità’ farebbe bene a rivolgere le proprie domande ai magistrati, che finora l’hanno distribuita col contagocce. Dieci e lode a Sollima per la sceneggiatura, la fotografia, la cura delle ambientazioni e la scelta delle auto d’epoca”.