Ovunque tu sia, la serie tv è la più vista su Netflix nel mondo

L'ennesimo tassello della consolidata collaborazione tra Netflix e Harlan Coben sta raccogliendo un enorme consenso, arrivando a occupare la vetta della Global Top 10 e risultando la serie televisiva più vista in ben 92 Paesi. Un successo che si inserisce nel percorso avviato nell'agosto del 2018, quando Netflix ha sottoscritto con lo scrittore un accordo quinquennale destinato alla trasposizione di 14 opere, sia già pubblicate sia future Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Ovunque tu sia conquista Netflix: il nuovo adattamento di Harlan Coben domina le classifiche mondiali.

L'universo narrativo dello scrittore statunitense di romanzi gialli e thriller continua a dimostrare una straordinaria capacità di conquistare il pubblico internazionale. L'ultimo adattamento tratto da un romanzo dello scrittore statunitense si è rapidamente imposto come uno dei fenomeni televisivi più rilevanti del momento, raggiungendo il primo posto tra le serie più viste su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) non soltanto in Italia, ma anche su scala globale. Un risultato che conferma ancora una volta il forte richiamo esercitato dai thriller dell'autore, ormai diventati un punto di riferimento per gli appassionati del genere. La nuova produzione, Ovunque tu sia, titolo originale I Will Find You, rappresenta un ulteriore tassello della consolidata collaborazione tra Netflix e Harlan Coben. Fin dal suo debutto sulla piattaforma, la miniserie ha raccolto un enorme consenso, arrivando a occupare la vetta della Global Top 10 e risultando la serie televisiva più vista in ben 92 Paesi. Un successo che si inserisce nel percorso avviato nell'agosto del 2018, quando Netflix ha sottoscritto con lo scrittore un accordo quinquennale destinato alla trasposizione di 14 opere, sia già pubblicate sia future. L'ultimo progetto nato da questa collaborazione sta già ottenendo risultati di grande rilievo nel panorama dello streaming.

Il bestseller del 2023 diventa una miniserie Ovunque tu sia, tratto dall'omonimo bestseller del 2023 di Harlan Coben, porta sullo schermo tutti gli elementi che hanno reso celebre la produzione narrativa dello scrittore. Segreti familiari, delitti, colpi di scena continui e la determinazione di un padre disposto a mettere in gioco qualsiasi cosa pur di arrivare alla verità costituiscono il cuore della vicenda, seguendo la formula narrativa che ha conquistato milioni di lettori nel mondo. Netflix propone così una nuova storia costruita attorno alla suspense e ai continui ribaltamenti di prospettiva, mantenendo intatta quella caratteristica che da sempre contraddistingue le opere dell'autore. Approfondimento Ovunque tu sia, trama e cast della serie tv Netflix

Le caratteristiche della produzione Il titolo originale della serie è I Will Find You. L'opera appartiene ai generi thriller, crime drama e mistero, ed è una produzione degli Stati Uniti realizzata in lingua inglese e distribuita nel 2026. La storia si sviluppa nell'arco di una sola stagione composta da otto episodi, configurandosi come una miniserie. Il cast comprende Sam Worthington, Britt Lower, Milo Ventimiglia, Erin Richards, Logan Browning, Chi McBride, Jonathan Tucker, Madeleine Stowe, Clancy Brown e Vas Saranga. La serie è basata sul romanzo Ovunque tu sia (I Will Find You) di Harlan Coben, mentre la regia è affidata a Brad Anderson, Maja Vrvilo, Adam Davidson e Maggie Kelly. Approfondimento Ovunque tu sia, il trailer della nuova serie tv di Netflix

La storia di David Burroughs Al centro della narrazione si trova David Burroughs, personaggio interpretato da Sam Worthington. L'uomo sta scontando una condanna all'ergastolo dopo essere stato ritenuto responsabile dell'omicidio del proprio figlio. La sua esistenza viene però completamente stravolta nel momento in cui entra in possesso di una prova destinata a cambiare ogni prospettiva: il ragazzo potrebbe essere ancora vivo. Da questa scoperta prende avvio una disperata ricerca della verità, durante la quale David Burroughs si ritrova coinvolto in fughe, cospirazioni e segreti capaci di mettere in discussione tutte le certezze costruite fino a quel momento. Con i suoi otto episodi, Ovunque tu sia rappresenta inoltre il primo progetto statunitense realizzato da Harlan Coben per Netflix, dopo il grande successo ottenuto dalle precedenti produzioni europee tratte dai suoi thriller, come Safe, The Stranger e Gone for Good. L'adattamento più recente precedente a questo era stato Fuga (Run Away). Approfondimento Ovunque tu sia, il trailer della serie tv

Un cast ricco di volti noti Oltre all'impianto narrativo ricco di tensione e al mistero che accompagna l'intera vicenda, la miniserie può contare su un gruppo di interpreti particolarmente conosciuti dal pubblico. Accanto a Sam Worthington figurano Logan Browning, già presente nella serie Netflix Dear White People, Jonathan Tucker, noto per Westworld, Chi McBride, visto in Hawaii Five-0, Madeleine Stowe, protagonista di Revenge, e Clancy Brown, interprete riconoscibile anche per i suoi ruoli in The Crown e Dexter: New Blood. Approfondimento Un tipo imprevedibile 2, il suo debutto su Netflix batte ogni record