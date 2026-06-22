The Town è una produzione turca distribuita globalmente da Netflix, rilasciata l’11 dicembre 2025. La struttura narrativa è compatta e pensata per una fruizione intensiva: gli otto episodi hanno una durata variabile tra i 30 e i 42 minuti, per un totale complessivo di circa cinque ore di contenuto.

La serie si inserisce nella strategia della piattaforma di ampliare l’offerta di thriller internazionali ad alta intensità narrativa, destinati a un consumo rapido e continuativo, tipico del binge-watching.

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