Ovunque tu sia, il trailer della nuova serie tv di Netflix

Netflix ha pubblicato il trailer ufficiale della nuova miniserie thriller tratta dall'omonimo romanzo di Harlan Coben del 2023. Protagonista è Sam Worthington nei panni di un padre condannato all'ergastolo per l'omicidio del figlio, convinto della propria innocenza e costretto a fuggire dal carcere quando emerge la prova che il bambino potrebbe essere ancora vivo.

Sam Worthington è un padre incarcerato per un crimine che non ha commesso in Ovunque tu sia (I Will Find You), dodicesima produzione Netflix ispirata ai romanzi del maestro del thriller Harlan Coben, disponibile dal 18 giugno sulla piattaforma e visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick.

C'è una domanda che attraversa tutto il trailer di Ovunque tu sia e che riassume meglio di qualsiasi sinossi il tono della serie: cosa succede quando un uomo che ha già perso tutto scopre che forse non ha perso la cosa più importante? Le prime immagini costruiscono fin da subito un'atmosfera claustrofobica e nervosa, fatta di celle, fughe e fotografie che rimettono in discussione ogni certezza.

La trama: un padre, un ergastolo e una prova che cambia tutto

David Burroughs sta scontando una condanna all'ergastolo per l'omicidio del figlio Matthew. Un delitto che continua a tormentarlo ogni giorno, nonostante lui si dichiari innocente. La sua esistenza carceraria sembra destinata a non cambiare mai, fino a quando non riceve qualcosa di sconvolgente: una fotografia in cui compare un ragazzo che assomiglia in modo inequivocabile al figlio che credeva morto.

Da quel momento David è disposto a tutto. L'unica strada per scoprire la verità è evadere dal carcere e cercare lui stesso la risposta, perché nessun altro sembra credere alla sua versione. Il trailer alterna sequenze ad alta tensione - inseguimenti, confronti, momenti di disperazione pura - a flashback che lasciano intravedere cosa sia davvero successo a Matthew (e chi potrebbe essere coinvolto).

Colpa, ossessione e amore paterno si mescolano in un racconto che, come da tradizione Coben, promette di tenere lo spettatore in ostaggio fino all'ultimo episodio.

Il cast e la produzione: da Sam Worthington a Milo Ventimiglia

Il volto della serie è Sam Worthington, noto al grande pubblico soprattutto per la saga di Avatar, che qui si misura con un ruolo denso di fragilità e determinazione. Al suo fianco c'è Britt Lower - già apprezzata in Scissione - nei panni di Rachel, ex cognata di David ed ex giornalista, figura chiave nell'indagine. Il cast include anche Milo Ventimiglia, volto familiare per i fan di This Is Us e Una mamma per amica, oltre a Logan Browning, Erin Richards, Chi McBride e Jonathan Tucker.

La serie è stata creata da Robert Hull, showrunner con un curriculum che va da Gotham a Quantum Leap, e vede Harlan Coben stesso tra i produttori esecutivi. Una particolarità distingue questo progetto dagli adattamenti precedenti: Coben ha scritto il romanzo in parallelo allo sviluppo della serie, in una collaborazione simultanea che non aveva mai sperimentato prima. L'autore ha raccontato di aver condiviso con Hull la stessa visione fin dal principio, cercando una storia che non si limitasse a coinvolgere emotivamente lo spettatore, ma che lo lasciasse anche profondamente commosso.

Il sodalizio tra Coben e Netflix

Ovunque tu sia rappresenta la dodicesima produzione Netflix ispirata ai lavori di Harlan Coben, a conferma di un sodalizio tra l'autore e la piattaforma che dura ormai da anni e che ha generato alcune delle serie thriller più viste a livello globale. Nel 2018 Netflix aveva siglato un accordo quinquennale per l'adattamento di quattordici titoli - esistenti e futuri - dello scrittore americano, dando vita a un universo seriale riconoscibile per i suoi ingredienti ricorrenti: segreti di famiglia, persone scomparse, verità sepolte per decenni e un finale capace di ribaltare tutto ciò che il pubblico credeva di sapere.