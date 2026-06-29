La superstar della musica ha aperto con una performance speciale il panel dedicato a "Off Campus" nell'ambito dell'evento targato Prime Video dedicato alle anticipazioni sulle produzioni di successo dello streamer. Per l'occasione ha cantato anche il suo nuovo singolo

Che Jennifer Lopez fosse fan della serie televisiva Off Campus lo sapevamo (lo aveva detto lei stessa sui social poco dopo il debutto dello show in streaming) ma che si sarebbe presentata a Los Angeles sul palco all'evento col cast e i fan organizzato da Prime Video nessuno poteva prevederlo.

L'icona della musica e del cinema è stata la guest star più sorprendente dell'Obsessed Fest, che si è svolto a Los Angeles il 27 giugno.

All'evento dedicato alle anticipazioni sulle produzioni di successo di Prime Video, tra cui spicca naturalmente Off Campus, serie da oltre 30 milioni di visualizzazioni solo nelle prime settimane di distribuzione, la cantante si è esibita su On the Floor, la hit inserita in una delle scene cult dello show.

Nella performance, diventata presto virale, anche il nuovo singolo Everything's Fine, realizzato in collaborazione col brasiliano Alok.

Lo show a sopresa a Los Angeles "We're On the Floor", si legge sul profilo Instagram ufficiale di Off Campus sotto la foto in cui Jennifer Lopez posa col cast al completo della serie, uno dei fenomeni del panorama della serialità in streaming di questa stagione.

Mentre il set della seconda stagione è in piena attività (con le riprese avviate a inizio mese), il cast dello show di Louisa Levy tratto dalla saga di libri romance di Elle Kennedy si è spostato in massa a Los Angeles per partecipare all'evento coi fan dello show organizzato da Prime.

Prime Video ha radunato influencer e addetti ai lavori in California per una giornata speciale all'insegna di anticipazioni, interviste e meeting con i protagonisti dei prodotti più amati dal pubblico della piattaforma di streaming.

Inutile dire che il panel dedicato a Off Campus è stato uno dei più partecipati, complice anche l'apparizione a sorpresa di J.Lo, che ha ricantato circondata dai sui ballerini On the Floor, la hit che grazie alla serie è tornata nelle classifiche a quindici anni dal suo lancio. Vedi anche Da J.Lo a Off Campus, storia del Jungle Dress, il vestito di Versace

J.Lo fan della serie Nella prima stagione di Off Campus, Ally Hayes (Mika Abdallah) si traveste da J.Lo e balla sulle note di On the Floor a una festa in costume dove incontra per la prima volta Dean Di Laurentis, (Stephen Kalyn), che diventerà il suo interesse amoroso.

L'omaggio a J.Lo è stato molto apprezzato dalla cantante che sui social ha detto di essere una fan dello show sentimentale e romantico, pieno di venature comedy, un genere di cui lei è diventata regina sul grande schermo fin dai tardi anni Novanta.

Mika Abdalla e Jennifer Lopez si sono poi incontrate nel mese di maggio per ballare insieme su On the Floor, un momento che ha infiammato i fan.

L'icona del pop si è detta assolutamente entusiasta che una nuova generazione di "party people" (a cui si riferisce il celebre brano) stesse riscoprendo quella canzone con cui ha aperto i suoi spettacoli dal vivo nella stagione 2025.

Visti tutti questi precedenti, l'Obsessed Fest era dunque l'occasione perfetta per Jennifer Lopez di unirsi ai fan di Off Campus e la sua presenza ha reso l'appuntamento ancora più speciale.

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