A rendere pubblica la notizia è stata l'attrice che interpreta il personaggio di Madeline Martha Mackenzie, reduce da una celebrazione nostalgica legata ai venticinque anni di Legally Blonde, che ha confermato il ritorno del gruppo femminile al centro della serie. L’occasione narrativa, non a caso, deriva direttamente dal materiale originario: la scrittrice Liane Moriarty pubblicherà a settembre il nuovo romanzo Big Little Truths, destinato a riaprire l’universo narrativo della saga

Big Little Lies 3 prende forma: Reese Witherspoon conferma il ritorno tra i segreti di Monterey. Per la gioia dei fan, ritornerà quindi un dramma borghese che sembrava concluso. Le menzogne, si sa, tendono ad allungare il passo nel tempo e a trovare sempre una via d’uscita, soprattutto quando sono sostenute da un apparato legale impeccabile. E in fondo, sarebbe stato ingenuo considerare definitivamente chiusa la parabola di un dramma ambientato nell’alta borghesia, popolato da protagoniste che sfoggiano cappotti di cashmere dal valore di cinquemila dollari e affrontano un semplice calice di Chardonnay con la stessa tensione emotiva riservata a un ordigno innescato. Per molto tempo si è ritenuto che la storia delle madri brillanti ma profondamente instabili di Monterey fosse giunta al termine, cristallizzata da un finale della seconda stagione percepito come una resa dei conti definitiva, oltre che come possibile conseguenza di vincoli produttivi e budget ormai al limite, soprattutto nel tentativo di trattenere la presenza di Meryl Streep. Eppure, lo scenario è cambiato: da ambienti legati al salotto televisivo di Jimmy Fallon arriva la conferma che Big Little Lies 3 è ormai un progetto in fase avanzata di sviluppo.

L’annuncio di Reese Witherspoon e il ritorno delle protagoniste A rendere pubblica la notizia è stata Reese Witherspoon, reduce da una celebrazione nostalgica legata ai venticinque anni di Legally Blonde, che ha confermato il ritorno del gruppo femminile al centro della serie. L’occasione narrativa, non a caso, deriva direttamente dal materiale originario: la scrittrice Liane Moriarty pubblicherà a settembre il nuovo romanzo Big Little Truths, destinato a riaprire l’universo narrativo della saga. La stessa Witherspoon, con toni ironici, ha anche giocato con le possibili denominazioni dell’adattamento televisivo, oscillando tra proposte come “Grandi Piccole Verità” e “Un’unica gigantesca bugia”. Di fatto, questa anticipazione ha sancito la riattivazione del percorso produttivo presso HBO per un terzo capitolo che consolida ulteriormente lo status della serie come fenomeno culturale trasversale. Approfondimento Big Little Lies 3, l'autrice Liane Moriarty svela dettagli nuovo libro

Dieci anni dopo: un nuovo equilibrio tra infanzia e adolescenza Il vero elemento di svolta della nuova stagione risiede nel tempo trascorso. Sono passati quasi dieci anni dal debutto della serie nel 2017, e questa distanza temporale diventa ora un dispositivo narrativo centrale. I bambini che allora frequentavano la scuola elementare di Otter Bay, al centro di dinamiche sociali esasperate da conflitti tra genitori scatenati da episodi di bullismo presunto o da un semplice bacio mancato, sono oggi adolescenti pienamente formati. Una trasformazione che, come osservato da Shailene Woodley, apre a uno scenario narrativo di particolare interesse, in cui le madri iperprotettive si trovano a confrontarsi con figli ormai quasi adulti, ridefinendo così equilibri familiari e tensioni sociali. Approfondimento Big Little Lies 3: in produzione un nuovo capitolo della serie HBO

Una nuova minaccia e il ritorno delle “grandi piccole verità” La trama del nuovo romanzo promette di rimettere in discussione fragili equilibri costruiti nel tempo. L’arrivo di uno sconosciuto, che inizia a muoversi nei dintorni ponendo domande all’apparenza innocue, diventa il catalizzatore di un ritorno forzato a quelle “grandi piccole verità” che i protagonisti hanno cercato con ogni mezzo di tenere lontane non solo dal proprio ambiente, ma anche dai propri figli. Non è ancora chiaro se questo nuovo ciclo riuscirà a conservare l’efficacia e la freddezza narrativa della prima stagione, diretta da Jean-Marc Vallée, figura oggi scomparsa, oppure se finirà per scivolare verso le tonalità più ridondanti e seriali già intraviste nel secondo capitolo. Approfondimento Big Little Lies 3, aggiornamenti da Nicole Kidman e Reese Witherspoon