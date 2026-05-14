Rivals, cosa sapere della seconda stagione e com'era finita la prima

Dal 15 maggio torna su Disney+ la serie basata sull'omonimo romanzo di Jilly Cooper e incentrata sullo scontro fra il nobile e parlamentare Rupert Campbell-Black e Lord Tony Baddingham, proveniente dalla “nuova borghesia ricca”. Una guerra che coinvolge il mondo della tv degli anni Ottanta e che non è ancora arrivata al suo culmine

La guerra fra Corinium e Venturer è ben lontana dall’essere finita, così come quella fra Rupert Campbell-Black e Lord Tony Baddingham. Rivals tona su Disney+ dal 15 maggio con la seconda stagione, per un totale di 12 episodi divisi in due parti da sei puntate (visibili anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Ecco cosa sappiamo e com’era finito il primo capitolo della serie basata sull'omonimo romanzo di Jilly Cooper.

Rivals è ambientata nel 1986 in Inghilterra nella fittizia contea di Rutshire, nella regione delle Cotswolds. Al centro della storia c’è la rivalità fra il nobile e parlamentare britannico Rupert Campbell-Black e Lord Tony Baddingham, proveniente dalla “nuova borghesia ricca”. Oggetto dello scontro diventa la stazione televisiva commerciale indipendente Corinium - di cui Tony è il direttore generale -, finita nel mirino della Venturer, creata da Rupert con lo scopo di distruggere la stazione rivale.

Com’era finita la prima stagione di Rivals

La prima stagione di Rivals ha lasciato i fan con il fiato sospeso. Lord Tony Baddingham ha scoperto che Cameron, la produttrice con la quale ha avuto una relazione, è andata a letto con Rupert Campbell-Black. La donna ha annunciato le dimissioni e ha minacciato di sposare il parlamentare, e Tony l’ha schiaffeggiata. A quel punto, Cameron ha colpito violentemente Tony alla testa con un premio televisivo, lasciandolo a terra sanguinante.

Cosa sappiamo della seconda stagione di Rivals

Il trailer del nuovo capitolo della serie ha già svelato ai fan che Tony è sopravvissuto ed è intenzionato a distruggere i suoi rivali senza farsi alcuno scrupolo. La battaglia per la concessione televisiva della Central South West, spiega la sinossi ufficiale, raggiunge il culmine, mentre la guerra tra Corinium e Venturer entra in una nuova fase pericolosa. Nel frattempo, le vite private dei protagonisti proseguono fra matrimoni falliti, relazioni proibite e segreti che vengono a galla.