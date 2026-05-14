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Rivals, cosa sapere della seconda stagione e com'era finita la prima

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Dal 15 maggio torna su Disney+ la serie basata sull'omonimo romanzo di Jilly Cooper e incentrata sullo scontro fra il nobile e parlamentare Rupert Campbell-Black e Lord Tony Baddingham, proveniente dalla “nuova borghesia ricca”. Una guerra che coinvolge il mondo della tv degli anni Ottanta e che non è ancora arrivata al suo culmine

La guerra fra Corinium e Venturer è ben lontana dall’essere finita, così come quella fra Rupert Campbell-Black e Lord Tony Baddingham. Rivals tona su Disney+ dal 15 maggio con la seconda stagione, per un totale di 12 episodi divisi in due parti da sei puntate (visibili anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Ecco cosa sappiamo e com’era finito il primo capitolo della serie basata sull'omonimo romanzo di Jilly Cooper.

Di cosa parla Rivals

Rivals è ambientata nel 1986 in Inghilterra nella fittizia contea di Rutshire, nella regione delle Cotswolds. Al centro della storia c’è la rivalità fra il nobile e parlamentare britannico Rupert Campbell-Black e Lord Tony Baddingham, proveniente dalla “nuova borghesia ricca”. Oggetto dello scontro diventa la stazione televisiva commerciale indipendente Corinium - di cui Tony è il direttore generale -, finita nel mirino della Venturer, creata da Rupert con lo scopo di distruggere la stazione rivale.

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Com’era finita la prima stagione di Rivals

La prima stagione di Rivals ha lasciato i fan con il fiato sospeso. Lord Tony Baddingham ha scoperto che Cameron, la produttrice con la quale ha avuto una relazione, è andata a letto con Rupert Campbell-Black. La donna ha annunciato le dimissioni e ha minacciato di sposare il parlamentare, e Tony l’ha schiaffeggiata. A quel punto, Cameron ha colpito violentemente Tony alla testa con un premio televisivo, lasciandolo a terra sanguinante.

Cosa sappiamo della seconda stagione di Rivals

Il trailer del nuovo capitolo della serie ha già svelato ai fan che Tony è sopravvissuto ed è intenzionato a distruggere i suoi rivali senza farsi alcuno scrupolo. La battaglia per la concessione televisiva della Central South West, spiega la sinossi ufficiale, raggiunge il culmine, mentre la guerra tra Corinium e Venturer entra in una nuova fase pericolosa. Nel frattempo, le vite private dei protagonisti proseguono fra matrimoni falliti, relazioni proibite e segreti che vengono a galla.

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I personaggi che ritornano

Nel cast della seconda stagione tornano ovviamente David Tennant nei panni di Lord Tony Baddingham e Alex Hassell in quelli di Rupert Campbell-Black. Non mancheranno poi Aidan Turner (Declan O'Hara), Nafessa Williams (Cameron Cook), Bella Maclean (Taggie O'Hara), Victoria Smurfit (Maud O’Hara), Katherine Parkinson (Lizzie Vereker), Oliver Chris (James Vereker), Danny Dyer (Freddie Jones), Lisa McGrillis (Valerie Jones), Emily Atack (Sarah Stratton), Rufus Jones (Paul Stratton), Claire Rushbrook (Lady Monica Baddingham) e Luke Pasqualino (Basil ‘Bas’ Baddingham)

Le new entry nel cast

Fra le new entry della seconda stagione di Rivals ci sono Hayley Atwell nei panni di Helen Gordon, ex moglie di Rupert Campbell-Black, e Rupert Everett in quelli di Malise Gordon, attuale marito della donna, ex allenatore di salto ostacoli e mentore di Campbell Black. Si aggiungono al cast anche Jonny Weldon, Eliot Salt, Bobby Lockwood, Amanda Lawrence, Oliver Dench, Holly Cattle e Maxim Ays.

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