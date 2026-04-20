Beef - Lo scontro 2, svelato il film di Scorsese che ispira la serie

È L’età dell’innocenza, pellicola realizzata 33 anni fa, a costituire il principale punto di riferimento creativo della seconda stagione. A rivelarlo è stato il regista Jake Schreier, che ha indicato proprio quell’opera come chiave di lettura per comprendere il nuovo andamento narrativo della serie Netflix. L’ispirazione, ha spiegato, riguarda soprattutto il modo in cui il film affronta la tensione emotiva senza ricorrere alla violenza esplicita, privilegiando una costruzione psicologica del conflitto

C'è un film di Martin Scorsese al centro dell’ispirazione della nuova stagione della serie televisiva di Netflix Beef – Lo scontro. Si tratta di L’età dell’innocenza, pellicola diretta da Scorsese e realizzata 33 anni fa: questa è l'opera che costituisce il principale punto di riferimento creativo di Beef – Lo scontro 2. A rivelarlo è stato il regista Jake Schreier, che ha indicato proprio quell’opera come chiave di lettura per comprendere il nuovo andamento narrativo della serie Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). L’ispirazione, ha spiegato, riguarda soprattutto il modo in cui il film affronta la tensione emotiva senza ricorrere alla violenza esplicita, privilegiando invece una costruzione più sotterranea e psicologica del conflitto.

Una serie antologica che cambia volti e prospettiva Distribuita su Netflix e concepita come serie TV antologica, Beef – Lo scontro ha inaugurato il proprio percorso nel 2023, imponendosi rapidamente come un successo internazionale. La prima stagione raccontava la vicenda di due sconosciuti le cui esistenze vengono travolte da un episodio di rabbia al volante, e ha ottenuto un importante riconoscimento ai Golden Globes 2024, dove ha conquistato tre premi: miglior miniserie, miglior attore a Steven Yeun e miglior attrice protagonista ad Ali Wong. La seconda stagione abbandona completamente quei personaggi per introdurne di nuovi, affidandosi a un cast guidato da Oscar Isaac e Carey Mulligan, affiancati da interpreti più giovani come Charles Melton e Cailee Spaeny. Approfondimento Beef, arriva la seconda stagione della serie antologica: cosa sappiamo

Una coppia della Gen Z al centro della scena Nel nuovo ciclo narrativo della serie televisiva Beef - Lo scontro, Charles Melton e Cailee Spaeny interpretano una coppia appartenente alla Generazione Z che si trova coinvolta nell’osservazione di un episodio disturbante: un confronto tra il loro capo, appartenente alla generazione dei millennial, e la moglie di quest’ultimo. Questa dinamica contribuisce a moltiplicare i punti di vista e ad ampliare la complessità delle relazioni tra i personaggi. Approfondimento Beef - Lo scontro 2, Harry e Meghan all'evento di lancio

Jake Schreier e il riferimento a Scorsese Il regista Jake Schreier ha chiarito come L’età dell’innocenza di Martin Scorsese abbia rappresentato un modello importante nella costruzione del ritmo e dell’atmosfera della stagione numero due di Beef - Lo scontro. L’attenzione si è concentrata su una narrazione più lenta rispetto alla prima stagione, in cui la tensione non esplode immediatamente ma si accumula progressivamente. Schreier ha dichiarato: “Sì, credo fosse qualcosa di cui abbiamo parlato fin dall’inizio: questa stagione avrebbe avuto un ritmo più lento rispetto alla prima. A volte abbiamo fatto riferimento a L’età dell’innocenza di Scorsese, al modo in cui racconta una storia in cui non c’è la violenza esplicita tipica dei suoi film fino a quel momento, ma in cui la violenza si percepisce comunque in modo molto intenso. E quindi ci siamo chiesti come poter inserire, già dal primo episodio, dei segnali: sì, all’inizio può sembrare tutto un po’ più tranquillo, ma state tranquilli… ci arriveremo”. Approfondimento Beef - Lo scontro, trailer della 2° stagione della serie tv

Un racconto costruito su tensioni progressive Secondo il regista, la nuova stagione punta a sviluppare i conflitti in maniera graduale, accompagnando lo spettatore attraverso una rete di relazioni sempre più instabili. L’obiettivo è mantenere un equilibrio tra novità narrativa e aspettative del pubblico, pur modificando profondamente il modo in cui la tensione si manifesta. Schreier ha aggiunto: “Arriveremo in territori nuovi e, alla fine, saremo comunque all’altezza di quello che ti aspetti da Beef, ma ci arriveremo in modo diverso. E poi c’è anche la complessità di avere così tanti personaggi con punti di vista diversi questa volta: in ogni scena non è così evidente da che parte stare o a chi dare più peso. Bisogna però tenere d’occhio tutti i dettagli - le fratture, le piccole offese, le bugie - che li fanno scattare e li allontanano, spingendoli ciascuno in direzioni diverse”. Approfondimento What Happens at Night, la prima immagine del nuovo film di Scorsese