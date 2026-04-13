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Beef - Lo scontro 2, Harry e Meghan all'evento di lancio

Serie TV

Matteo Rossini

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Gli otto episodi della seconda stagione della serie tv faranno il loro debutto sulla piattaforma di streaming (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) tra pochi giorni, più precisamente giovedì 16 aprile. Nel cast Oscar Isaac, Carey Mulligan, Charles Melton e Cailee Spaeny.

Il principe Harry e Meghan Markle hanno preso parte al lancio della seconda stagione della serie tv Beef - Lo scontro. Smentite quindi le voci di rottura tra la coppia e la piattaforma di streaming. Presenti anche alcuni attori del cast: Oscar Isaac, Carey Mulligan, Charles Melton e Cailee Spaeny.

harry e meghan, i rapporti con netflix

The Hollywood Reporter ha rilanciato la notizia della presenza del principe Harry e di Meghan Markle all’evento per la presentazione della seconda stagione della serie tv Beef - Lo scontro. Dopo voci di rottura, la presenza della coppia ha quindi smentito i cattivi rapporti con la piattaforma di streaming. All’evento, svoltosi in California, presenti anche gli attori Oscar Isaac, Carey Mulligan, Charles Melton e Cailee Spaeny.

 

Bela Bajaria, Chief content officer di Netflix, aveva commentato le indiscrezioni sulla rottura: "Direi di non credere a tutto ciò che leggete. Forse dovremmo tutti fare un po' di verifica dei fatti. Ma ecco la questione: abbiamo ancora un rapporto con loro, abbiamo dei film in fase di sviluppo con loro, abbiamo un documentario straordinario con loro, e loro hanno progetti in fase di sviluppo sul fronte televisivo e cinematografico”. Bela Bajaria aveva concluso: “Gli accordi vanno e vengono di continuo e... non rinnoviamo molti accordi e questi non ricevono molta attenzione da parte dei media per ovvie ragioni, immagino. Quindi non c'è nessuna storia succosa da raccontare”.

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Gli otto episodi della seconda stagione della serie tv faranno il loro debutto sulla piattaforma di streaming (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) tra pochi giorni, più precisamente giovedì 16 aprile. Questa la sinossi ufficiale: “Una giovane coppia assiste a un'allarmante lite tra il loro capo e la moglie. L'episodio innesca una catena di favori e ricatti nel mondo elitario di un country club e della miliardaria coreana che ne è proprietaria”. Il creatore Lee Sung Jin ha raccontato: “Ogni generazione all'inizio pensa di non poter mai diventare come la generazione precedente, ma con il passare del tempo e le pressioni del capitalismo, ogni generazione scopre presto perché le generazioni precedenti sono come sono”.

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