A tre anni dall’uscita del primo e pluripremiato capitolo con Steven Yeun e Ali Wong, la seconda stagione della serie antologica Beef (Lo scontro nella versione italiana) arriva il 16 aprile su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Una storia e un cast tutti nuovi per una faida lunga 8 episodi e firmata dal creatore Lee Sung Jin: ecco cosa sappiamo.

Al centro della seconda stagione ci sono le vicende di Ashley e Austin, giovane coppia di fidanzati che lavora in un country club e assiste a una brutta lite fra il loro capo, Joshua, e sua moglie Lindsay. Da lì ha inizio un susseguirsi di strategie più o meno brutali mentre entrambe le coppie cercano di conquistare il favore della miliardaria proprietaria del club, la presidentessa Park, che a sua volta sta gestendo uno scandalo che coinvolge il suo secondo marito, il dottor Kim.

Nella seconda stagione di The Beef troviamo Oscar Isaac nei panni di Joshua "Josh" Martín, il direttore generale del country club, e Carey Mulligan che interpreta sua moglie Lindsay Crane-Martín. I giovani fidanzati Austin Davis e Ashley Miller hanno i volti rispettivamente di Charles Melton e Cailee Spaeny. Youn Yuh-jung è la presidentessa Park e Song Kang-ho è il dottor Kim, medico personale della miliardaria e suo secondo marito. Nel cast ci sono anche Seoyeon Jang (Eunice), William Fichtner (Troy), Mikaela Hoover (Ava) e BM (Woosh).

Cosa aspettarsi dalla nuova stagione di The Beef

“La prima stagione si concentra su due persone molto sole che non vogliono partecipare alla vita. Alla fine, c'è un barlume di speranza che forse potrebbero volerlo fare. Quindi la seconda stagione è una sorta di naturale evoluzione spirituale, in cui due coppie hanno trovato qualcuno con cui condividere la vita, ma poi cosa succede? Non sarà tutto rose e fiori”, ha spiegato il creatore Lee Sung Jin a The Hollywood Reporter durante la première della serie a Los Angeles. “La prima stagione è il primo livello del videogioco e questa è il secondo, ci sono nuovi ostacoli, nuove insidie. È una stagione molto più emozionante, credo, perché affronta il tema dell'amore e del matrimonio”.

Ci saranno Steven Yeun e Ali Wong?

E i protagonisti della prima stagione, Steven Yeun e Ali Wong, appariranno in qualche modo? “Per un attimo pensato di inserire Steven e Ali che giocano a pickleball sullo sfondo del country club. Forse lo faranno. Non lo so, sono molto curioso”, ha detto Lee Sung Jin a The Hollywood Reporter.