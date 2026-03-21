Il nuovo cliente di Lorenzo Ligas (Luca Argentero) è Sandro Masi, conduttore radiofonico sopra le righe interpretato da Valerio Aprea.

Un uomo che vive di parole.

E che proprio con le parole ha superato il limite.

È accusato di istigazione a delinquere.

Ma il punto non è solo stabilire se abbia incitato qualcuno a compiere un reato.

Il punto è capire quanto pesano le parole oggi.

E soprattutto:

le parole sono ancora solo parole?

O sono già azioni?

In questo senso il personaggio di Masi sembra inserirsi in una tradizione ben precisa, che va da Un volto nella folla di Elia Kazan fino alle forme più contemporanee di comunicazione spettacolarizzata: figure capaci di trasformare il linguaggio in uno strumento di consenso, dove la parola non descrive la realtà, ma la orienta.

Il processo diventa così qualcosa di più complesso.

Non si giudica solo un uomo.

Si giudica un linguaggio.