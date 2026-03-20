Avvocato Ligas, stasera il quarto episodio del legal drama targato Sky

Ligas e Marta fanno la conoscenza di Sandro Masi (Valerio Aprea), presentatore radiofonico decisamente sopra le righe, accusato di istigazione a delinquere. Marta scopre che Emilio aspetta un figlio dalla moglie e intanto Ligas cerca di organizzare al meglio il compleanno della figlia Laura, entrando in competizione con il nuovo compagno della moglie, Ayman (Raz Degan). Un confronto i cui risultati saranno catastrofici.

La serie e le sue origini

Lorenzo Ligas è la rockstar del Tribunale di Milano. Un avvocato penalista dal talento indiscusso e con una vita privata… turbolenta. Tratta dal romanzo “Un caso complicato per l'avvocato Ligas. Perdenti” di Gianluca Ferraris (in libreria con Corbaccio), la serie in sei episodi è prodotta da Sky Studios e Fabula Pictures ed è diretta da Fabio Paladini. Alla scrittura Federico Baccomo, Jean Ludwigg, Leonardo Valenti, Matteo Bozzi, Camilla Buizza e Francesco Tosco. Nel cast, insieme ad Argentero, Marina Occhionero nei panni di Marta Carati, determinata praticante di Ligas, e Barbara Chichiarelli in quelli del pubblico ministero “rivale” di Ligas in tribunale, Annamaria Pastori. E ancora Gaia Messerklinger e Flavio Furno a interpretare, rispettivamente, l’ex moglie di Ligas, Patrizia, e Paolo, migliore amico di Ligas.