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Avvocato Ligas, stasera il quarto episodio del legal drama targato Sky. Le anticipazioni

Serie TV sky atlantic

Stasera Avvocato Ligas torna su Sky e NOW con il quarto episodio della serie Sky Original: al centro della trama fa il suo ingresso Valerio Aprea, che interpreta un conduttore radiofonico populista pronto a trascinare Ligas in un nuovo caso complesso. Tra tensioni familiari, colpi di scena e dinamiche sentimentali irrisolte, la vita dell’avvocato interpretato da Luca Argentero si complica ancora di più

Il legal drama Sky Original Avvocato Ligas torna stasera su Sky e in streaming su NOW con il quarto episodio della stagione. La serie, ambientata nel Tribunale di Milano, introduce un nuovo caso che promette di scuotere profondamente gli equilibri dell’avvocato Lorenzo Ligas. A interpretare il personaggio centrale dell’episodio è Valerio Aprea, chiamato a vestire i panni di un conduttore radiofonico populista, sopra le righe e abituato a cercarsi guai.

La trama del quarto episodio

Ligas e Marta fanno la conoscenza di Sandro Masi (Valerio Aprea), presentatore radiofonico decisamente sopra le righe, accusato di istigazione a delinquere. Marta scopre che Emilio aspetta un figlio dalla moglie e intanto Ligas cerca di organizzare al meglio il compleanno della figlia Laura, entrando in competizione con il nuovo compagno della moglie, Ayman (Raz Degan). Un confronto i cui risultati saranno catastrofici.

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La serie e le sue origini

Lorenzo Ligas è la rockstar del Tribunale di Milano. Un avvocato penalista dal talento indiscusso e con una vita privata… turbolenta. Tratta dal romanzo “Un caso complicato per l'avvocato Ligas. Perdenti” di Gianluca Ferraris (in libreria con Corbaccio), la serie in sei episodi è prodotta da Sky Studios e Fabula Pictures ed è diretta da Fabio Paladini. Alla scrittura Federico Baccomo, Jean Ludwigg, Leonardo Valenti, Matteo Bozzi, Camilla Buizza e Francesco Tosco. Nel cast, insieme ad Argentero, Marina Occhionero nei panni di Marta Carati, determinata praticante di Ligas, e Barbara Chichiarelli in quelli del pubblico ministero “rivale” di Ligas in tribunale, Annamaria Pastori. E ancora Gaia Messerklinger e Flavio Furno a interpretare, rispettivamente, l’ex moglie di Ligas, Patrizia, e Paolo, migliore amico di Ligas.

Approfondimento

Avvocato Ligas, Sky porta il nuovo legal drama nelle strade di Milano

Quando e dove vederlo

La serie va su Sky e NOW con un nuovo episodio a settimana fino al 3 aprile. E grazie a Sky Extra (il programma loyalty di Sky), per i clienti Sky da più di tre anni gli episodi saranno disponibili in anteprima on demand ogni martedì con Primissime.

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Serie TV

Avvocato Ligas, il cast della serie tv Sky con Luca Argentero. FOTO

Il primo legal drama in sei episodi Sky Original Avvocato Ligas con Luca Argentero, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW dal 6 marzo, è tratto dal romanzo Un caso complicato per l'avvocato Ligas. Perdenti di Gianluca Ferraris. Nel cast anche Marina Occhionero, Barbara Chichiarelli, Gaia Messerklinger e Flavio Furno

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