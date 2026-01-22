Gomorra - Le Origini, le anticipazioni sul quarto episodio

Le vite di Pietro, Angelo, Imma e degli altri personaggi del prequel di Gomorra sono a un bivio decisivo. Continua il viaggio alle origini dell’epica saga crime Sky Original tratta dall’omonimo bestseller di Roberto Saviano. Da venerdì 23 gennaio, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW
Lealtà o sacrificio? Le vite di Pietro, Angelo, Imma e degli altri personaggi del prequel di Gomorra sono a un bivio decisivo. Continua il viaggio alle origini dell’epica saga crime Sky Original tratta dall’omonimo bestseller di Roberto Saviano. Da venerdì 23 gennaio, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW il quarto episodio di GOMORRA – LE ORIGINI, prodotta da Sky Studios e Cattleya, parte di ITV Studios.
La sinossi del quarto episodio
Angelo riceve da ‘O Sant un invito ad una festa che non può rifiutare, anche quando capisce che si tratta di una trappola. Pietro, preoccupato per l’amico, lo segue di nascosto. Imma è costretta a compiere una scelta molto difficile per aiutare la sua amica Annalisa a salvarsi. In carcere, ‘O Paisano incarica la sorella Anna di diffondere il loro messaggio in tutta Napoli.
GOMORRA – LE ORIGINI racconta la perdita dell’innocenza del giovane Pietro Savastano (interpretato da Luca Lubrano), ripercorrendo gli anni in cui tutto ha avuto inizio. È la storia di come il futuro boss di Secondigliano entrerà nel mondo della criminalità, sospinto da sogni troppo grandi per lui e per i suoi amici, e travolto da un primo amore folle e appassionato: quello per Imma. Sullo sfondo di una Napoli in piena trasformazione, povera e segnata dal contrabbando di sigarette, alle soglie dell’arrivo dell’eroina, la nuova serie Sky Original è un viaggio nel cuore oscuro di un’epoca che ha plasmato il volto della criminalità moderna.
Approfondimento
Dentro Gomorra - Le origini, l'evento immersivo in piazza Gae Aulenti
Marco D’Amore, anche supervisore artistico e co-sceneggiatore del progetto nonché già indimenticabile protagonista di Gomorra – La Serie, dirige i primi quattro episodi della serie, mentre gli ultimi due sono diretti da Francesco Ghiaccio (Dolcissime, Un posto sicuro). La serie è creata da Leonardo Fasoli, Maddalena Ravagli e Roberto Saviano, ed è distribuita internazionalmente da Beta Film.
Con Luca Lubrano nel cast: Francesco Pellegrino nei panni di Angelo ‘A Sirena, carismatico malavitoso che lavora per il clan dei Villa gestendo una bisca, ruolo che gli sta molto stretto; Flavio Furno interpreta ‘O Paisano, malavitoso detenuto in carcere, dove inizia a raccogliere «fedeli» che lo seguano nel suo progetto: una camorra nuova, che sia senza schiavi e senza capi; Tullia Venezia è una giovanissima Imma, che frequenta il liceo, suona al conservatorio e sogna di andare a studiare in America; Antonio Buono, Ciro Burzo e Luigi Cardone sono rispettivamente Mimì, Tresette e ‘A Macchietta, amici di Angelo ‘A Sirena; Antonio Del Duca, Mattia Francesco Cozzolino, Junior Rancel Rodriguez Arcia e il piccolo Antonio Incalza interpretano gli amici del gruppo di Pietro, rispettivamente Lello, Manuele, Toni e Fucariello; Renato Russo nei panni di Michele Villa, detto ‘O Sant, erede al trono di una delle famiglie dell’aristocrazia criminale di Napoli, i Villa. Il padre, Don Antonio, è il boss di Forcella. A interpretarlo è Ciro Capano. E ancora Biagio Forestieri nei panni di Corrado Arena, re del contrabbando di sigarette a Napoli; Fabiola Balestriere che interpreta Annalisa Magliocca, la futura Scianel, qui giovane madre vittima della gelosia violenta del marito; e Veronica D’Elia nei panni di Anna, sorella di ‘O Paisano.
Come la storica serie madre che ha conquistato pubblico e critica in oltre 190 territori nel mondo, GOMORRA – LE ORIGINI è tratta dal romanzo “Gomorra” di Roberto Saviano, edito da Arnoldo Mondadori Editore. Il soggetto di serie e i soggetti di puntata sono scritti da Leonardo Fasoli, Maddalena Ravagli e Roberto Saviano, mentre le sceneggiature sono firmate dagli stessi Fasoli e Ravagli con Marco D’amore.
Approfondimento
Gomorra - Le origini, scontri generazionali. Recensione episodio 3
Gomorra - Le Origini, il battesimo. Le foto dell'episodio 3
Pietro e i suoi amici vanno con Angelo alla festa organizzata da Don Corrado, nonostante il veto di Don Antonio. Mentre un nuovo business inizia a farsi largo nella criminalità organizzata di Napoli e Imma deve fare i conti con la dura realtà della sua città. Il terzo episodio di Gomorra - Le origini è in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW da venerdì 16 gennaio. Disponibile anche on demand