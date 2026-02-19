Nicholas Galitzine, l'allenamento estremo per diventare He-Man

L'attore ha rivelato di essersi allenato duramente per anni (boxe, Muay Thai) ma che negli ultimi cinque mesi prima delle riprese ha trascorso almeno due o tre ore in palestra ogni giorno , al punto da diventare, come ha scherzato lui stesso, "un casalingo". Per sostenere i ritmi serrati degli allenamenti, Galitzine ha seguito anche un regime alimentare estremo: 4.000 calorie al giorno , necessarie per alimentare il corpo durante le sessioni di training, non senza qualche difficoltà. La fase finale della preparazione ha incluso poi il cosiddetto "cutting", ossia la riduzione del grasso corporeo per scolpire la silhouette asciutta e guerriera del personaggio.

Nicholas Galitzine ha definito la preparazione per He-Man " estremamente impegnativa ", spiegando in un'intervista a Empire che chiunque guardasse il fisico del personaggio lo troverebbe scoraggiante, per via della vita sottilissima e deklle spalle enormi. In un'intervista a People, ha rincarato la dose spiegando che raggiungere la forma fisica di He-Man è stata "la cosa più difficile che abbia mai fatto".

Noto al grande pubblico per i suoi ruoli romantici in The Idea of You e Red, White & Royal Blue, Nicholas Galitzine si è reinventato radicalmente per dare vita a uno dei personaggi più iconici dell'animazione degli anni Ottanta. Il risultato - visibile già nel primo trailer ufficiale del film - ha lasciato a bocca aperta fan e addetti ai lavori: l'attore trentunenne nei panni di He-Man è irriconoscibile, con una massa muscolare che fa invidia agli eroi dei fumetti.

Sul set con spada e armatura

Al CinemaCon 2025 sono stati mostrati filmati degli allenamenti dell'attore: Galitzine che brandisce spade, esegue panca e flette i bicipiti in costume da battaglia, in quella che è stata descritta come una trasformazione fisica con pochi precedenti nella storia del cinema. A rendere tutto più sopportabile, paradossalmente, è stato proprio il costume: "Diventi anormalmente sicuro di te. Andare in giro con questo costume è stato empowering", ha ammesso l'attore. Anche i colleghi di set hanno notato la metamorfosi. Morena Baccarin, che nel film interpreta la Strega guardiana del Castello di Grayskull, ha commentato: "È pazzesco. L'ho visto sul set e si era allenato per mesi e mesi e mesi".

Il film

Masters of the Universe è il secondo adattamento live action del celebre franchise, dopo il film del 1987 con Dolph Lundgren. La regia è affidata a Travis Knight, già autore di Bumblebee, con un cast che include Jared Leto nei panni di Skeletor, Idris Elba come Man-At-Arms, Alison Brie nel ruolo di Evil-Lyn e Camila Mendes in quello di Teela. Il film arriverà nelle sale italiane il 4 giugno.