Dentro Gomorra - Le origini, l'evento immersivo in piazza Gae Aulenti

Serie TV sky atlantic

Per tre giorni, da venerdì 23 a domenica 25 gennaio, un enorme televisore a tubo catodico riavvolgerà il nastro fino agli anni della serie prequel della storica saga crime Sky Original. Il vincitore dell’ultimo Sanremo Giovani Settembre, tra i concorrenti di X Factor 2023, in concerto sabato 24 . Venerdì presenti i protagonisti Luca Lubrano, Tullia Venezia e Fabiola Balestriere

Milano si prepara a tornare al 1977, alle origini di Gomorra. Per celebrare Gomorra - Le origini, la nuova serie prequel della storica saga crime Sky Original, nel weekend del 23, 24 e 25 gennaio Sky e NOW portano in Piazza Gae Aulenti un grande evento aperto al pubblico. Gomorra – Le Origini, serie in sei episodi prodotta da Sky Studios e da Cattleya, parte di ITV Studios, è ora disponibile in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.

Tre giorni di evento

Per tre giorni, dalle 10.00 alle 19.00, la piazza diventerà il cuore di un’esperienza immersiva che accompagnerà il pubblico nei luoghi della serie alla scoperta di come tutto è iniziato, nella Napoli di fine anni ‘70. Protagonista dell’installazione sarà un gigantesco televisore a tubo catodico, fra i simboli più iconici dell’epoca: chiunque si troverà a passare di lì potrà entrare fisicamente nel televisore, dove con l’uso dell’AI generativa avranno la possibilità di vivere in prima persona una delle scene di Gomorra – Le Origini, diventando parte attiva del racconto. Al termine dell’esperienza verrà generato un breve video personalizzato che apparirà in tempo reale sul maxi-schermo del televisore, trasformando i partecipanti in parte integrante dell’installazione e dello spettacolo della piazza.

Il programma

Venerdì, a entrare dentro al televisore saranno i protagonisti della serie prodotta da Sky Studios e Cattleya, Luca Lubrano (il giovane Pietro), Tullia Venezia e Fabiola Balestriere, rispettivamente Imma e Scianel.

Il programma dell’evento prevede anche speciali momenti dal vivo. Sabato 24 gennaio dalle ore 16 ci sarà un live show che vedrà la partecipazione di Settembre, giovanissimo artista napoletano vincitore dell’ultimo Sanremo Giovani e volto di X Factor 2023.

Un’occasione unica per vivere da vicino l’universo di Gomorra - Le Origini e scoprire come tutto è iniziato.

Gomorra - Le Origini, il cast e i personaggi della serie originaria

La serie Sky Original è un prequel che racconta la crescita e di Pietro Savastano (interpretato qui da Luca Lubrano), il suo incontro con Imma (Tullia Venezia) e l'inizio della sua scalata alla criminalità organizzata di Secondigliano. Dal 9 gennaio in esclusiva su Sky e in streaming solo su Now

Spettacolo: Per te