Squid Game, O Yeong-su assolto in appello dalle accuse di molestie

Squid Game, l'attore O Yeong-su assolto in appello dalle accuse di molestie sessualiSerie TV
Un tribunale di grado inferiore aveva invece giudicato colpevole l'attore, che era stato accusato di aver abbracciato e baciato sulla guancia una donna senza il suo consenso durante una tournée teatrale nel 2017
Una Corte di Appello della Corea del Sud ha ribaltato la condanna per molestie sessuali nei confronti dell’attore O Yeong-su, 81 anni, che ha recitato nella celebre serie tv Netflix Squid Game. Come riporta l’agenzia di stampa Yonhap, martedì 11 novembre il Tribunale Distrettuale di Suwon ha infatti assolto O, che un tribunale di grado inferiore aveva invece giudicato colpevole di molestie sessuali ai danni di una donna durante una tournée teatrale nel 2017. L’attore era stato accusato di aver abbracciato e baciato sulla guancia la donna senza il suo consenso. La Corte di Appello ha riconosciuto che ci fosse ragione di sospettare delle molestie dell’attore ai danni della donna, che sei mesi dopo il presunto episodio avrebbe infatti cercato un consulente per violenza sessuale e avrebbe anche ricevuto le scuse di O su sua richiesta. Tuttavia, la Corte ha ora sottolineato che la memoria della vittima potrebbe aver subito distorsioni nel tempo e che, in caso di dubbio, sussiste la necessità di tutelare gli interessi dell’imputato. La sentenza originaria aveva condannato O a otto mesi di carcere, con sospensione condizionale per due anni. I pubblici ministeri avevano chiesto una condanna a un anno di carcere, sia nel procedimento di primo grado, sia nel procedimento di appello. “Nonostante la sentenza odierna, continuerò a dire la verità fino alla fine”, ha dichiarato tramite l’organizzazione per i diritti delle donne Womenlink la presunta vittima dopo la sentenza di assoluzione, che per lei non “invaliderà la verità, né cancellerà il dolore che ho sofferto”. Come riporta BBC News, la stessa organizzazione Womenlink si è detta “indignata per una sentenza che ancora una volta nasconde la violenza sessuale nel mondo del teatro”.
LA CARRIERA, DAL TEATRO AL SUCCESSO DI SQUID GAME
Nato nel 1944 in Corea del Sud, all’inizio degli anni Sessanta l’attore O Yeong-su ha iniziato la carriera in teatro e dal 1987 al 2010 ha fatto parte della National Theater Company of Korea. Ha recitato, tra gli altri, in spettacoli come Re Lear, Un tram che si chiama Desiderio, Il mercante di Venezia, Faust, Riccardo III, Morte di un commesso viaggiatore e La tempesta. Nel cinema ha spesso rappresentato personaggi di monaci, mentre nel 2021 ha recitato nel ruolo del giocatore 001 nella serie tv Netflix Squid Game, diventata sia un fenomeno culturale, sia uno dei programmi più visti sulla piattaforma di streaming. Grazie all’interpretazione dell’anziano e ricco partecipante Oh Il-nam, che ha ideato il gioco per sfuggire alla noia e rivivere le emozioni dell’infanzia, nel 2022 O ha vinto il Golden Globe per il Miglior attore non protagonista in una serie tv. I problemi legali, però, avevano gettato un’ombra sulla sua carriera.
LE PROVE MORTALI DI SQUID GAME
Nella serie tv sudcoreana Squid Game, 456 persone indebitate partecipano a un misterioso gioco di sopravvivenza per vincere un enorme premio in denaro. I concorrenti devono superare prove basate su giochi per bambini, ma ogni sconfitta comporta la morte, propria o degli altri. Mentre la competizione procede, emergono alleanze, tradimenti e riflessioni sulla disuguaglianza sociale. Il protagonista, Seong Gi-hun (Lee Jung-jae), lotta fino alla fine per restare umano in un sistema crudele che trasforma la disperazione in spettacolo.
