Squid Game, O Yeong-su assolto in appello dalle accuse di molestie

Una Corte di Appello della Corea del Sud ha ribaltato la condanna per molestie sessuali nei confronti dell’attore O Yeong-su, 81 anni, che ha recitato nella celebre serie tv Netflix Squid Game. Come riporta l’agenzia di stampa Yonhap, martedì 11 novembre il Tribunale Distrettuale di Suwon ha infatti assolto O, che un tribunale di grado inferiore aveva invece giudicato colpevole di molestie sessuali ai danni di una donna durante una tournée teatrale nel 2017. L’attore era stato accusato di aver abbracciato e baciato sulla guancia la donna senza il suo consenso. La Corte di Appello ha riconosciuto che ci fosse ragione di sospettare delle molestie dell’attore ai danni della donna, che sei mesi dopo il presunto episodio avrebbe infatti cercato un consulente per violenza sessuale e avrebbe anche ricevuto le scuse di O su sua richiesta. Tuttavia, la Corte ha ora sottolineato che la memoria della vittima potrebbe aver subito distorsioni nel tempo e che, in caso di dubbio, sussiste la necessità di tutelare gli interessi dell’imputato. La sentenza originaria aveva condannato O a otto mesi di carcere, con sospensione condizionale per due anni. I pubblici ministeri avevano chiesto una condanna a un anno di carcere, sia nel procedimento di primo grado, sia nel procedimento di appello. “Nonostante la sentenza odierna, continuerò a dire la verità fino alla fine”, ha dichiarato tramite l’organizzazione per i diritti delle donne Womenlink la presunta vittima dopo la sentenza di assoluzione, che per lei non “invaliderà la verità, né cancellerà il dolore che ho sofferto”. Come riporta BBC News, la stessa organizzazione Womenlink si è detta “indignata per una sentenza che ancora una volta nasconde la violenza sessuale nel mondo del teatro”.