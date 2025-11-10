Vince Gilligan chiarisce: "La mia nuova serie Pluribus fatta da umani"

Chi ha seguito fino all’ultimo minuto la nuova serie televisiva Pluribus , nata dal genio del creatore di Breaking Bad e Better Call Saul Vince Gilligan e disponibile su Apple TV, avrà sicuramente notato una frase inconsueta nei titoli di coda: “This show was made by humans”, che significa “questo show è stato fatto da umani”.

La presa di posizione di Vince Gilligan

Il creatore di Breaking Bad e Better Call Saul, il sopracitato Vince Gilligan, non ha lasciato spazio a interpretazioni. Intervistato dal magazine americano Variety, ha ribadito con forza la sua avversione nei confronti delle tecnologie basate sull’intelligenza artificiale, dichiarando senza esitazione: “I hate AI”, ossia “io odio l’Intelligenza Artificiale”.

Parole nette, che confermano una posizione profondamente critica verso l’impatto di questi strumenti sulla creatività e sull’industria dell’intrattenimento.

Gilligan ha definito l’intelligenza artificiale “la macchina di plagio più costosa e dispendiosa di energia al mondo”, denunciando il rischio di un sistema che produce contenuti privi di originalità e senso. Ha paragonato la produzione generata dall’IA a “una mucca che rimastica il suo bolo — un ciclo infinito di assurdità rigurgitate”.

E con il suo consueto tono tagliente, ha aggiunto ironicamente: “Thank you, Silicon Valley! Yet again, you’ve f***ed up the world” (traducibile così: “Grazie, Silicon Valley! Ancora una volta, hai incasinato il mondo”).