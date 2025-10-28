Stranger Things, Joe Keery officia un matrimonio vestito da Steve

L'attore e musicista 33enne ha celebrato l'unione a tema Halloween di Matt Williams (suo amico e compagno di band nei Post Animals) con Veronica Capaldi lo scorso fine settimana

L'iconico completo blu appare nella terza stagione della serie tv, quando Steve trova lavoro nella gelateria di un centro commerciale. È lì che stringe amicizia con Robin Buckley ( Maya Hawke ) che, in seguito, aiuterà lui e i suoi amici a decifrare una serie di codici segreti russi.

Joe Keery ha indossato l'abito di marinaretto da Steve in Stranger Things . Nel video diffuso sui social lo si sente pronunciare la seguente frase: "E per il potere che mi è stato conferito dallo Stato della California, ora vi dichiaro marito e moglie".

L'attore e musicista 33enne ha officiato il matrimonio a tema Halloween del suo amico e compagno di band nei Post Animal Matt Williams , convolato a nozze con Veronica Capaldi a Simi Valley, in California, lo scorso fine settimana.

La carriera musicale

Oltre ad aver recitato in Stranger Things, Joe Keery è anche un musicista di successo, sotto lo pseudonimo di Djo. Membro dei Post Animal insieme a Williams prima di entrare nel cast della serie di successo di Netflix, si è riunito ufficialmente alla band con l'uscita del'album Iron all'inizio di quest'anno.

Da allora, Keery e i Post Animal sono stati in tour insieme per gran parte dell'anno nell'ambito del Back on You World Tour di Djo. Un ulteriore tournée, l'Another Bite Tour, si è conclusa la scorsa settimana con due spettacoli sold-out a Los Angeles.

I fan lo vedranno - ovviamente - anche nella quinta e ultima stagione di Stranger Things, che uscirà in tre puntate separate a partire dal 26 novembre. La stagione, composta da otto episodi, è ambientata un anno dopo gli eventi della quarta stagione e vedrà la banda di Hawkins riunita a caccia del malvagio Vecna per ucciderlo una volta per tutte. "Questa è la stagione più ricca che abbiamo mai avuto in termini di azione, effetti visivi e trama", ha dichiarato il co-creatore Ross Duffer. "In definitiva, ciò che la gente vuole è vedere questi personaggi insieme un'ultima volta".