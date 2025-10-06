TEATRO, CINEMA E SERIE TV

Nata il 7 dicembre 1972 a Houston, in Texas, Kimberly Hébert Gregory si era diplomata alla High School for the Performing and Visual Arts. Nel 1994 aveva poi conseguito una laurea in Psicologia presso il Mount Holyoke College, mentre nel 2002 aveva completato un master in Assistenza Sociale alla School of Social Service Administration dell’Università di Chicago. Dalla fine degli anni Novanta l’attrice era apparsa in diverse produzioni della Chicago Theatre Company, e nel 1998 era stata nominata come Miglior attrice non protagonista in un’opera teatrale ai Joseph Jefferson Awards Equity Branch per l'interpretazione in Shakin’ the Mess Outta Misery. Nel 2012 Hébert Gregory era stata anche candidata come Miglior attrice protagonista in un’opera teatrale per l’interpretazione in By the Way, Meet Vera Stark. Era inoltre apparsa nei film I Think I Love My Wife (2007) con Kerry Washington e Chris Rock, ed era apparsa in serie tv come Grey’s Anatomy, Gossip Girl, Law & Order, Due uomini e mezzo, Better Call Saul, Brooklyn Nine-Nine e The Big Bang Theory. Nel 2016 aveva poi ottenuto un ruolo fisso nello show HBO Vice Principals, dove aveva interpretato la dottoressa Belinda Brown al fianco di Danny McBride e di Walton Goggins, che sabato 4 ottobre ha definito in un post Instagram l’attrice “una delle migliori con le quali io abbia mai lavorato”. L’attore ha proseguito: “Ho avuto l’onore... la fortuna di conoscere, di trascorrere mesi lavorando con questa Regina in Vice Principals. Mi ha fatto ridere come nessun altro. Una professionista. Una dannata soprano che non ha mai perso una nota”. Nel 2017 Hébert Gregory era poi stata scelta sia per recitare al fianco di Toni Collette nell’episodio pilota della serie Unit Zero, che però non si era trasformato in uno show definitivo, sia come protagonista nella serie Kevin (Probably) Saves the World, che però era stata cancellata dopo una stagione. Nello stesso anno, l’attrice aveva inoltre doppiato il personaggio di Nicole Williams nella serie animata Craig of the Creek, ripreso nel 2023 sia nello spin-off Jessica’s Big Little World, sia nel film prequel Craig Before the Creek. Nel 2020, l’attrice era ancora stata scelta per il ruolo di Ruth Jean Baskerville Bowen nella serie Genius: Aretha con Cynthia Erivo e nel 2023 per la serie animata Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) Carol & the End of the World. Lascia l’ex marito Chester Gregory e il figlio.