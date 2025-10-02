La ricetta della felicità, le location dove è stata girata la serie tv

Due donne diverse ma con lo stesso desiderio: far ripartire le proprie vite. Marta e Susanna sono le protagoniste della nuova serie Rai trasmessa in prima serata per quattro appuntamenti ogni giovedì a partire dal 25 settembre

Capita spesso che i film e le serie televisive non vengano girati nei teatri di posa ma siano ambientati in città immaginarie e girati in località reali facilmente riconoscibili, dove monumenti, strade e piazze si fondono perfettamente con il contesto narrativo. È il caso de La ricetta della felicità, la nuova serie di Rai 1 che ha scelto come ambientazione una città inventata, Marina di Romagna, pur avendo come set alcune delle località più iconiche della Riviera: Rimini, Riccione, Cervia, Ravenna e Cesenatico. La cornice paesaggistica fatta di lidi, mare, feste di costume e balere non è soltanto uno sfondo visivo, ma diventa un elemento fondamentale per trasportare lo spettatore in un racconto che vuole essere autentico, legato agli usi e ai costumi della cultura romagnola.

Rimini e la sua autenticità Rimini rappresenta uno dei luoghi chiave della serie. Tra il porto canale, il lungomare e Largo Boscovich, gli scenari cittadini hanno donato realismo e vitalità alla narrazione. Le atmosfere di una città balneare con una lunga tradizione turistica si intrecciano con i toni solari e familiari della fiction, facendo percepire allo spettatore il respiro genuino della vita di mare e della socialità romagnola.

Riccione e il glamour estivo Riccione si presenta come la città del dinamismo e della modernità. Le riprese hanno valorizzato i suoi scorci più vivaci, dalle strade animate ai locali affacciati sul mare, sottolineando il lato glamour della Riviera. La sua vitalità estiva diventa il contesto ideale per le vicende più leggere e romantiche della serie, quelle che evocano il senso di rinascita e il desiderio di sentirsi vivi che percorre l’intera storia.

Una veduta aerea della spiaggia di Riccione - ©Getty

Cesenatico, con il porto canale disegnato da Leonardo da Vinci e le barche dalle vele colorate, è forse l'immagine più iconica della fiction. In questo borgo marinaro si respira un'autenticità popolare che ben si lega ai valori di amicizia e solidarietà espressi dai protagonisti. Le scene girate in questo contesto rafforzano il legame tra racconto e radici, tra quotidianità e identità collettiva dei residenti.

Cervia e il richiamo delle saline Cervia è stata scelta per le sue saline e per le suggestioni legate al sale, simbolo di lavoro, fatica e tradizione. Questo paesaggio introduce un tema più profondo, quello del rapporto con la natura e con le radici, che la serie affronta con delicate metafore di vita. L’acqua, il sale e il lavoro nelle saline diventano immagini evocative di rinascita e di resilienza, perfettamente integrate nel percorso dei personaggi.

Scorcio del porto di Cervia, Emilia Romagna - ©Getty

Ravenna tra mosaici e memoria storica Ravenna offre un contrappunto artistico e culturale rispetto agli scenari marittimi. Le riprese nel centro storico e in luoghi che custodiscono i celebri mosaici bizantini, riconosciuti come Patrimonio dell’Umanità, regalano alla fiction un respiro diverso, più solenne e storico. Questo contrasto tra la vivacità delle località balneari e la profondità culturale della città d’arte arricchisce il racconto e amplia il panorama visivo offerto allo spettatore.