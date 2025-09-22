La ricetta della felicità, tutto sulla serie con Cristiana Capotondi in arrivo in tvSerie TV Credits: ufficio stampa Rai
Introduzione
La nuova serie televisiva La ricetta della felicità porta su Rai1 una storia di rinascita, affetto e nuovi inizi.
Tra le novità più attese del palinsesto autunnale di Rai1 spicca proprio questo titolo, una miniserie in quattro puntate che intreccia il racconto di un’amicizia al femminile con il desiderio di ricominciare, il tutto ambientato tra i paesaggi vivaci e familiari della Riviera Romagnola.
La regia è affidata a Giacomo Campiotti, mentre la produzione porta la firma di Rai Fiction in collaborazione con Stand by me. Al centro della narrazione, le interpretazioni intense di Cristiana Capotondi e Lucia Mascino danno voce e corpo a un viaggio emotivo che si muove tra leggerezza e profondità.
Dal 25 settembre 2025 Rai1 trasmetterà la serie televisiva, una fiction in quattro puntate. Le riprese si sono svolte tra Rimini, Riccione, Cervia, Cesenatico e Ravenna.
Scopriamo di seguito tutto quello che bisogna sapere su La ricetta della felicità, di cui nel frattempo potete guardare il trailer ufficiale nel video che trovate in alto, la clip posta in testa a questo articolo.
Quello che devi sapere
La trama
La miniserie La ricetta della felicità racconta la storia di Marta Rampini, una donna che conduce una vita che, all’apparenza, ha tutti gli ingredienti della felicità: vive a Milano con una famiglia solida, gode di buona salute e di un’esistenza serena. Tutto cambia bruscamente quando suo marito Enrico viene coinvolto in un’indagine per riciclaggio e scompare improvvisamente, lasciando dietro di sé solo incertezza e silenzi. Con la figlia Greta e la suocera Rosa, stravagante e fuori dagli schemi, Marta si ritrova sola a dover affrontare il vuoto lasciato da quell’abbandono.
Spinta dalla necessità di capire e da pochi indizi rinvenuti, Marta si dirige verso Marina di Romagna, una cittadina costiera poco conosciuta, alla ricerca di tracce che possano ricondurla a Enrico. Qui, il suo cammino prende una piega inaspettata: l’indagine personale la conduce in un luogo insolito, a metà tra un’area di sosta e una piadineria, gestito da Susanna e dalla sua caotica famiglia. In questo spazio inconsueto, Marta si confronta con nuove dinamiche, tra incontri rivelatori, relazioni inattese e momenti di autentica scoperta.
Nel corso del suo soggiorno, il bisogno di chiarezza lascia lentamente spazio al desiderio di rinascita: attraverso l’imprevedibilità della quotidianità e il contatto con persone sincere, la protagonista riscopre emozioni dimenticate, riaccende il senso dell’amore e ritrova la forza di guardare al futuro. La fiction, arricchita da un tono corale e sfumature brillanti, utilizza il contesto della Riviera non solo come scenario, ma come elemento narrativo che restituisce calore, umanità e senso di appartenenza.
Il cast, tra volti familiari e presenze speciali
Il racconto della miniserie La ricetta della felicità prende forma attraverso un cast corale composto da interpreti già noti al pubblico. Insieme a Cristiana Capotondi e Lucia Mascino, figurano Eugenio Franceschini, Flavio Parenti, Valeria Fabrizi, Andrea Roncato, Nicky Passarella, Emma Benini, Valentina Ruggeri e Omar Diagne. Arricchisce la serie anche la partecipazione straordinaria di Orietta Berti, amata artista italiana che regala al racconto un ulteriore tocco di ironia e umanità.
Il team di sceneggiatori
Il lavoro di scrittura della miniserie La ricetta della felicità è stato affidato a un gruppo di sceneggiatori coeso e affiatato. Anna Mittone firma la sceneggiatura come head writer, affiancata da Annalena Benini, Simona Coppini, Daniela Delle Foglie e Mauro Casiraghi. La loro collaborazione ha dato vita a una storia che esplora la resilienza femminile con sensibilità e naturalezza, offrendo uno sguardo empatico e autentico su temi universali come la perdita, la solidarietà e la rinascita.
Al centro ci sono i legami umani
La fiction La ricetta della felicità si inserisce nel panorama delle nuove proposte che Rai1 ha riservato al pubblico per l’autunno 2025. La serie intende coinvolgere gli spettatori con un racconto che pone al centro i legami umani, la voglia di ricominciare e la capacità di affrontare le difficoltà con coraggio e leggerezza. Una produzione che vuole emozionare e ispirare, in un periodo dell’anno ricco di titoli inediti destinati a proseguire anche nel corso del 2026.
Cristiana Capotondi sul personaggio di Marta
Cristiana Capotondi, una delle due protagoniste della serie La ricetta della felicità, ha dichiarato circa il suo personaggio di Marta: "È una donna alla quale sulla carta non riusciresti ad attribuire la forza della ripartenza e invece è proprio nelle sue caratteristiche forse più fragili che lei ritrova la forza".
In merito al tipo di personaggio interpretato, l’attrice ha aggiunto: "Fino a oggi abbiamo cercato di raccontare le donne che ripartono parlando di donne che hanno delle caratteristiche 'maschili', tanto che usiamo parole molto più maschili tipo 'guerriera', ma qui non è neanche un’eroina, qui è proprio una donna normale con le sue fragilità, con le sue caratteristiche, che a un certo punto però per perseguire questa ricerca della verità si lascia andare a qualcosa di tipicamente femminile che è la follia, l’intuito".
Lucia Mascino sul tema della felicità
Lucia Mascino, l’altra protagonista di La ricetta della felicità insieme con Cristiana Capotondi, ha dichiarato: "Bisognerebbe permettersi il pensiero di cercarla questa felicità, soprattutto perché poi uno è sempre un po’ schiacciato, soprattutto adesso, da una situazione così difficile, così violenta, così triste, che dire 'cerco la felicità' ti sembra quasi da matti, quasi che non te lo puoi permettere, che è proprio un pensiero sbagliato però, è l’energia positiva che fa veramente incontrare le persone".
Cristiana Capotondi ha aggiunto: "La felicità ha a che fare anche con la meraviglia che hai rispetto alle cose che ti accadono, con il cuore sempre leggero, sempre nuovo, sempre rinnovato, e questa è una storia di rinnovamento, quindi forse uno degli ingredienti che possiamo mettere nella nostra ricetta della felicità è il rinnovamento".