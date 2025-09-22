La ricetta della felicità, tutto sulla serie con Cristiana Capotondi

La miniserie La ricetta della felicità racconta la storia di Marta Rampini, una donna che conduce una vita che, all’apparenza, ha tutti gli ingredienti della felicità: vive a Milano con una famiglia solida, gode di buona salute e di un’esistenza serena. Tutto cambia bruscamente quando suo marito Enrico viene coinvolto in un’indagine per riciclaggio e scompare improvvisamente, lasciando dietro di sé solo incertezza e silenzi. Con la figlia Greta e la suocera Rosa, stravagante e fuori dagli schemi, Marta si ritrova sola a dover affrontare il vuoto lasciato da quell’abbandono.

Spinta dalla necessità di capire e da pochi indizi rinvenuti, Marta si dirige verso Marina di Romagna, una cittadina costiera poco conosciuta, alla ricerca di tracce che possano ricondurla a Enrico. Qui, il suo cammino prende una piega inaspettata: l’indagine personale la conduce in un luogo insolito, a metà tra un’area di sosta e una piadineria, gestito da Susanna e dalla sua caotica famiglia. In questo spazio inconsueto, Marta si confronta con nuove dinamiche, tra incontri rivelatori, relazioni inattese e momenti di autentica scoperta.

Nel corso del suo soggiorno, il bisogno di chiarezza lascia lentamente spazio al desiderio di rinascita: attraverso l’imprevedibilità della quotidianità e il contatto con persone sincere, la protagonista riscopre emozioni dimenticate, riaccende il senso dell’amore e ritrova la forza di guardare al futuro. La fiction, arricchita da un tono corale e sfumature brillanti, utilizza il contesto della Riviera non solo come scenario, ma come elemento narrativo che restituisce calore, umanità e senso di appartenenza.