Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Alice in Borderland, il cast della stagione 3 della serie tv su Netflix. FOTO

Serie TV fotogallery
14 foto
©Webphoto

Ritornano le atmosfere distopiche e psicologiche che hanno reso celebre la serie con una nuova stagione. Diretta sempre da Shinsuke Sato, i protagonisti, solo in apparenza liberi,  verranno presto risucchiati nuovamente nel Borderland da nuove minacce. E  mentre le regole del gioco sembrano stare a metà tra un incubo e la realtà saranno introdotte sfide sempre più letali. Una possibile espansione globale del gioco, sul finale apre la strada a un'eventuale quarta stagione. Dal 25 settembre su Netflix

Spettacolo: Ultime gallery

Milano Fashion Week, la sfilata Emporio Armani Primavera/Estate 2026

Spettacolo

La presenza di Giorgio Armani si respira ovunque alla presentazione della nuova collezione per la...

15 foto

Alice in Borderland, cast della stagione 3 della serie tv su Netflix

Serie TV

Ritornano le atmosfere distopiche e psicologiche che hanno reso celebre la serie con una nuova...

14 foto

X Factor 2025, le ultime Audizioni tra falsetti, cover e inediti. FOTO

TV Show sky uno

I giudici Achille Lauro, Jake La Furia, Paola Iezzi e Francesco Gabbani tornano a sedersi al...

22 foto

House of Guinness, il cast della serie tv su Netflix. FOTO

Serie TV

Dal regista Peaky Blinders - Stephen Knight - la vicenda racconta le complesse...

10 foto

Hotel Costiera, il cast della serie tv con . FOTO

Serie TV

Disponibile su Prime Video dal 24 settembre 2025 Hotel Costiera è la serie della piattaforma...

13 foto

Video in evidenza

    Spettacolo: Ultime notizie

    Oasis, all'asta la chitarra distrutta di Liam Gallagher

    Musica

    Il valore dello strumento, protagonista nel 2009 del litigio in un backstage a Parigi che...

    Pinguini Tattici Nucleari, testo e significato della canzone "Amaro"

    Musica

    La ballad che ha conquistato il pubblico prima ancora di diventare singolo da oggi, venerdì 26...

    Federico Aldrovandi, un film sulla sua storia a 20 anni dalla morte

    Cinema

    La storia del ragazzo ucciso nel 2005 durante un controllo di polizia verrà raccontata in una...