Alice in Borderland, cast della stagione 3 della serie tv su Netflix

Alice in Borderland, il cast della stagione 3 della serie tv su Netflix. FOTO
Ritornano le atmosfere distopiche e psicologiche che hanno reso celebre la serie con una nuova stagione. Diretta sempre da Shinsuke Sato, i protagonisti, solo in apparenza liberi, verranno presto risucchiati nuovamente nel Borderland da nuove minacce. E mentre le regole del gioco sembrano stare a metà tra un incubo e la realtà saranno introdotte sfide sempre più letali. Una possibile espansione globale del gioco, sul finale apre la strada a un'eventuale quarta stagione. Dal 25 settembre su Netflix