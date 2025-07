Alice in Borderland 3, tornano i giochi mortali nel trailer

Nelle scorse ore è uscito il video che anticipa ciò che vedremo nel terzo capitolo dell'amata serie televisiva, la saga giapponese thriller live-action ispirata al manga di Haro Aso



È uscito il trailer ufficiale di Alice in Borderland 3 (potete guardarlo nel video che trovate in fondo a questo articolo).



Il filmato anticipa ciò che vedremo nel terzo capitolo dell'amata serie televisiva, la saga giapponese thriller live-action ispirata al manga di Haro Aso.

Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) ufficializza così data e trailer, con la carta del Jolly che apre un nuovo capitolo e Usagi che sparisce nel nulla.

La piattaforma di streaming si prepara a riaccendere i riflettori sulla saga nipponica, confermando l’arrivo della terza stagione per il 25 settembre 2025. Il teaser trailer diffuso nelle ultime ore anticipa atmosfere oniriche, sparizioni inquietanti e una carta, il Jolly, destinata a sconvolgere ogni equilibrio. Potete guardare il trailer ufficiale di Alice in Borderland 3 nel video che trovate in testa a questo articolo.

La nuova stagione tra memoria, mistero e giochi letali Nel teaser trailer appena pubblicato in rete, Netflix offre ai fan una prima, intensa anteprima di ciò che li attende nei nuovi episodi. Dopo aver completato con successo i giochi di Borderland e fatto ritorno alla normalità, Arisu e Usagi sembravano aver lasciato alle spalle l'incubo. I due, privati di ogni ricordo delle prove affrontate, vivono un'apparente felicità nel mondo reale. Tuttavia, qualcosa si incrina. Le immagini del trailer rivelano come i ricordi soppressi inizino a riaffiorare sotto forma di sogni e allucinazioni. Quando Usagi scompare all'improvviso insieme a Ryuji, un ricercatore attratto da ciò che si cela oltre la morte, Arisu si ritrova costretto a riaffrontare le insidie di Borderland. In questo contesto, Banda consegna al protagonista l'ultima carta rimasta in gioco: il Jolly. Un nuovo livello si apre davanti a lui, promettendo pericoli inediti e sfide ancora più estreme.

Una produzione giapponese da record La regia e la sceneggiatura della serie continuano a portare la firma di Yasuko Kuramitsu e Shinsuke Sato. La produzione è curata da Robot e The Seven, realtà che hanno contribuito a rendere Alice in Borderland un fenomeno globale. Fin dal suo debutto, la serie ha conquistato un vasto pubblico internazionale, posizionandosi come il titolo giapponese più visto su Netflix e raggiungendo la Top 10 in oltre 90 Paesi. Il successo della seconda stagione, uscita a dicembre 2022, ha consolidato la reputazione del prodotto, capace di superare perfino i più popolari anime in termini di visualizzazioni. Forte di questo impatto, Netflix ha deciso di proseguire la storia con una terza e ultima stagione, destinata a chiudere l'arco narrativo con un'escalation di eventi imprevedibili.