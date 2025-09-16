La nuova serie tv HBO A Knight of the Seven Kingdoms , lo spin-off de Il Trono di Spade , uscirà nel gennaio 2026 . Dopo gli Emmy Awards 2025 , il CEO di HBO, Casey Bloys, ha svelato gli aggiornamenti sulla serie che sarebbe inizialmente dovuta andare in onda nel 2025, ma che è attualmente in post-produzione. Sebbene non sia stata ancora annunciata una data di uscita precisa, Bloys ha confermato il debutto all’inizio del nuovo anno: “Direi gennaio. Che ne dite?”. Basata sui racconti fantasy Il cavaliere errante. Una storia dei Sette Regni, La spada giurata e Il cavaliere misterioso di George R. R. Martin, che sono ambientati a Westeros e raccolti nel libro Il cavaliere dei Sette Regni, la serie schiera nel cast Peter Claffey, Dexter Sol Ansell, Finn Bennett, Bertie Carvel, Tanzyn Crawford, Daniel Ings e Sam Spruell. Finora non sono state diffuse spiegazioni ufficiali sul motivo per il quale è stata posticipata al 2026, ma si ipotizzano eventuali problemi di post-produzione o possibili questioni di distribuzione dei programmi lungo l’intero anno. In ogni caso, i dirigenti di HBO avevano indicato l’inverno 2026 come probabile periodo di rinvio.

DA HOUSE OF THE DRAGON A A KNIGHT OF THE SEVEN KINGDOMS

Dopo l’archiviazione del prequel Bloodmoon, HBO ha prodotto la serie tv House of the Dragon, ambientata circa 200 anni prima degli eventi della saga de Il Trono di Spade. Lo show racconta la storia della Casa Targaryen all’epoca del culmine del suo potere a Westeros, quando i draghi erano ancora numerosi, e si concentra sulla lotta di successione al Trono di Spade dopo la morte del re Viserys I Targaryen. Da una parte, infatti, c’è la figlia designata erede, Rhaenyra Targaryen, mentre dall’altra il figlio nato dalle seconde nozze, Aegon II. Lo scontro conduce a una sanguinosa guerra civile, nota come la Danza dei Draghi, che divide la famiglia, il regno e i draghi stessi. La seconda stagione è andata in onda nel 2024, mentre la terza dovrebbe debuttare nel giugno 2026, poco dopo la finestra di ammissibilità per le candidature agli Emmy Awards 2026. L’uscita di A Knight of the Seven Kingdoms nel gennaio 2026 potrebbe quindi consentire ai fan di godersi entrambe le serie alla giusta distanza l’una dall’altra. Il nuovo spin-off è ambientato circa 100 anni prima degli eventi de Il Trono di Spade e segue le avventure del cavaliere errante Ser Duncan l’Alto (Dunk), dal cuore puro ma inesperto, e del suo giovane scudiero Egg, che nasconde una sorprendente identità: è in realtà Aegon Targaryen, il futuro re. Lo show racconta i loro viaggi attraverso Westeros tra tornei, sfide cavalleresche, intrighi di nobili famiglie e legami di amicizia, ma con un tono più intimo e avventuroso rispetto alle guerre epiche viste nelle altre serie della saga e con un minore impiego di effetti speciali. Intanto, dal momento che la seconda stagione di House of the Dragon aveva ricevuto diverse critiche (anche dallo stesso George R. R. Martin), la nuova serie A Knight of the Seven Kingdoms potrebbe rappresentare una sorpresa per i fan che non vedono l’ora di immergersi ancora una volta nell’universo de Il Trono di Spade.