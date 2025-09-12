Nnella notte tra domenica 14 e lunedì 15 settembre, Sky Atlantic e NOW trasmetteranno in esclusiva la cerimonia di premiazione dei massimi riconoscimenti televisivi. In gara, titoli di punta come The Last of Us, The Pitt, The White Lotus e The Penguin. Tra i migliori interpreti in gara Pedro Pascal, Bella Ramsey, Noah Wyle, Colin Farrell e Cristin Milioti

Sarà una notte ad alto tasso di glamour, in cui, quanti si sintonizzeranno, avranno modo di vedere sfilare sul red carpet e in diretta sul palco del Peacock Theater i più amati protagonisti dell’ultima stagione TV targata Sky e NOW. Tantissime delle serie Sky Exclusive, disponibili su Sky e NOW, sono infatti tra i titoli più candidati di questa edizione: le nuove stagioni di The Last of Us e The White Lotus, come The Penguin, e l’attesissima The Pitt (in arrivo dal 24 settembre) sono in gara nelle categorie principali, come i loro protagonisti.

The Last of Us: il successo continua Dopo l’incredibile successo della prima stagione, The Last of Us continua a conquistare la Television Academy: fra le varie nomination portate a casa (ben 16), quella come miglior serie drammatica. La serie vale ai suoi amatissimi protagonisti, Pedro Pascal e Bella Ramsey, la nomination come migliori attori protagonisti di una serie drammatica. Basata sul celebre franchise videoludico sviluppato da Naughty Dog per PlayStation®, la serie è scritta e prodotta esecutivamente da Craig Mazin e Neil Druckmann. Approfondimento Emmy Awards 2025, le nomination

The White Lotus: 23 nomination per la terza stagione In pole position anche in questa edizione degli Emmy con ben 23 nomination, The White Lotus, nominata anche come miglior serie drammatica per la sua terza stagione. La premiata serie HBO, disponibile in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, conferma la sua formula vincente: ambientazioni mozzafiato, questa volta tra Koh Samui, Phuket e Bangkok, e una trama che si sviluppa nell’arco di una settimana all’interno di un lussuoso resort. Al timone c’è ancora una volta Mike White, in qualità di creatore, regista, sceneggiatore e produttore esecutivo, insieme a David Bernad e Mark Kamine. Approfondimento Emmy Awards, le serie Sky nominate

The Penguin: Colin Farrell protagonista assoluto A contendersi un posto tra i titoli più forti dell’anno troviamo anche The Penguin (ben 24 nomination), serie drammatica con protagonista il premio Oscar® Colin Farrell nei panni del celebre villain dell’universo DC. Nominata come miglior miniserie o serie antologica, vede in lizza per la statuetta anche i suoi protagonisti Colin Farrell e Cristin Milioti. Approfondimento Emmy Awards 2025, il comico Nate Bargatze presenterà la cerimonia

The Pitt: debutto imminente e già acclamato Tra i titoli più nominati anche The Pitt (con 13 nomination), serie HBO Max Original in America e Sky Exclusive in Italia nominata come miglior serie drammatica e per il suo attore protagonista, Noah Wyle. Dal 24 settembre in arrivo su Sky e NOW, ha già fatto parlare di sé con un impressionante 95% su Rotten Tomatoes. La serie racconta con intensità e autenticità la realtà degli operatori sanitari in prima linea.