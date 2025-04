Bargatze comico da record

Dopo Eugene e Dan Levy, scelti in coppia per presentare gli Emmy 2024, toccherà a Nate Bargatze salire sul palco del Peacock Theatre per una delle notti più importanti dell'industria dell'audiovisivo statunitense, quella degli Emmy Awards, i cosiddetti Oscar televisivi, che vengono assegnati alle migliori produzioni del piccolo schermo - serie, film per la tv, documentari ma anche programmi sportivi, reality e di informazione.

“È un grande onore essere invitato a presentare un premio così iconico e sono più che entusiasta di lavorare con la CBS per creare una notte che possa essere goduta dalle famiglie di tutto il mondo”, ha commentato Bargatze.

Nate Bargatze, americano, classe 1976, ha già esperienza con la conduzione televisiva, avendo già presenziato due volte al Saturday Night Live.

Con CBS ha realizzato lo speciale natalizio del 2024, Nate Bargatze’s Nashville Christmas.

Il 2024 è stata una stagione memorabile per il comico che ha venduto oltre un milione di biglietti per i suoi show.

La sua enorme popolarità negli States, grazie a sketch diventati virali, hanno indotto i responsabili degli Emmy Awards a prendere in considerazione il suo nome per la cerimonia di gala di settembre che negli Usa sarà trasmessa da CBS in diretta e in streaming e, on demand, da Paramount+.

Prima di settembre, ci sono altri appuntamenti da seguire a proposito degli Emmy Awards: il 15 luglio ci sarà l'annuncio in diretta delle nomination.

Il 6 e il 7 settembre, invece, saranno assegnati i Creative Arts Emmy Awards, premi assegnati a chi lavora dietro le quinte per la realizzazione dei titoli in gara per i Primetime Emmy Awards.