Sophie Turner sarà Lara Croft nella serie Prime Video

lara croft, tutto quello che sappiamo sulla serie tv Diffusi i primi dettagli della serie tv basata sul celebre personaggio protagonista della serie di videogiochi famosa in tutto il mondo. L'attrice britannica (FOTO) interpreterà l'esploratrice nella produzione targata Prime Video. Jonathan Van Tulleken presente come regista e produttore esecutivo, nel team anche Chad Hodge nel ruolo di co-sceneggiatore e produttore esecutivo. Phoebe Waller-Bridge, coinvolta come creatrice, scrittrice, produttrice esecutiva e co-sceneggiatrice, ha dichiarato: "Sono così entusiasta di annunciare la formidabile Sophie Turner come la nostra Lara insieme a questo fenomenale team creativo. Non accade molto spesso di poter fare uno show di questa portata con un personaggio con cui hai amato crescere. Tutte le persone a bordo sono follemente appassionate di Lara e sono tutti fuori dalle righe, coraggiosi e divertenti come lei. Tirate fuori i vostri artefatti, Croft sta arrivando".

Vernon Sanders, Head of Global Television, Prime Video & Amazon MGM Studios, ha aggiunto: "Lara Croft è uno dei personaggi dei videogiochi più riconoscibili e iconici di tutti i tempi. Siamo entusiasti che la talentuosa Sophie Turner dia vita a questo personaggio, caratterizzato dal suo coraggio, dalla sua forza e dalla sua incrollabile determinazione". Secondo quanto recentemente riportato da Deadline, la produzione prenderà avvio il 19 gennaio 2026, massimo riserbo sugli altri nomi del cast. Al momento nessuna notizia per quanto riguarda la possibile data di distribuzione sulla piattaforma di streaming, non resta quindi altro da fare che attendere per poter conoscer tutti i dettagli. In passato Lara Croft è approdata sul grande schermo con due diverse interpreti: Alicia Vikander per il film Tomb Raider del 2018 e Angelina Jolie (FOTO) per le pellicole Lara Croft: Tomb Raider del 2001 e Lara Croft: Tomb Raider - La culla della vita del 2003.