Vacanze in Italia, Sophie Turner a Capri con Peregrine Pearson

Spettacolo

Sophie Turner e Taylor Swift, rispettivamente attrice britannica e cantautrice e attrice statunitense, sono state immortalate mentre passeggiavano insieme, sotto braccio, per le strade della Grande Mela. Le due star sono amiche e di certo condividono una cosa: l’ex fidanzato, che per entrambe è il cantautore, musicista e attore statunitense Joe Jonas. Turner ha da poco divorziato da Jonas

Sophie Turner e Taylor Swift, le ex di Joe Jonas, sono state avvistate assieme mentre andavano a spasso per New York a braccetto. Eccole in alcuni degli scatti che le immortalano. Sophie Turner è reduce dalla rottura con il marito Joe Jonas, da cui ha ufficialmente divorziato