Dexter: Resurrection rinnovato, stop al prequel Original Sin

saga di Dexter cambia rotta. La nuova leadership di Showtime e Paramount TV Studios, dopo l’acquisizione di Skydance, ha preso una decisione cruciale: confermata la seconda stagione di Dexter: Resurrection con Michael C. Hall, mentre è stata cancellata la stagione 2 del prequel Dexter: Original Sin. Entrambe le serie sono disponibili su Paramount+. (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick)

Resurrection guarda avanti Considerata il cuore del franchise, Dexter: Resurrection avrà un seguito. È stato aperto il writers room della seconda stagione, con l’intenzione di procedere alla produzione una volta approvato il budget. Il ritorno di Michael C. Hall nei panni di Dexter Morgan resta la carta vincente della saga, che continua così il percorso iniziato con Dexter: New Blood. Approfondimento Dexter: Resurrection, il trailer della serie tv

Fine per Original Sin Destino diverso per Dexter: Original Sin. Nonostante Showtime avesse annunciato lo sviluppo di una stagione 2, il progetto non è mai decollato. La nuova dirigenza ha deciso di cancellare definitivamente la serie prequel, rendendo ufficiale lo stop a una produzione che non entrerà mai in lavorazione. Anche se la seconda stagione non vedrà la luce, gli episodi già realizzati restano visibili su Paramout + Approfondimento Dexter: Original Sin, il trailer e cosa sapere della serie tv