Dexter: Resurrection rinnovato, stop al prequel Original Sin

Showtime e Paramount TV Studios puntano tutto su Dexter: Resurrection, già al lavoro sulla seconda stagione. Viene invece cancellata la stagione 2 di Original Sin, il prequel che non entrerà mai in produzione.
saga di Dexter cambia rotta. La nuova leadership di Showtime e Paramount TV Studios, dopo l'acquisizione di Skydance, ha preso una decisione cruciale: confermata la seconda stagione di Dexter: Resurrection con Michael C. Hall, mentre è stata cancellata la stagione 2 del prequel Dexter: Original Sin.
Resurrection guarda avanti
Considerata il cuore del franchise, Dexter: Resurrection avrà un seguito. È stato aperto il writers room della seconda stagione, con l’intenzione di procedere alla produzione una volta approvato il budget. Il ritorno di Michael C. Hall nei panni di Dexter Morgan resta la carta vincente della saga, che continua così il percorso iniziato con Dexter: New Blood.
Fine per Original Sin
Destino diverso per Dexter: Original Sin. Nonostante Showtime avesse annunciato lo sviluppo di una stagione 2, il progetto non è mai decollato. La nuova dirigenza ha deciso di cancellare definitivamente la serie prequel, rendendo ufficiale lo stop a una produzione che non entrerà mai in lavorazione. Anche se la seconda stagione non vedrà la luce, gli episodi già realizzati restano visibili su Paramout +
Cambio di rotta
La scelta rappresenta un’inversione di tendenza rispetto alla strategia dell’ex co-CEO di Paramount Global Chris McCarthy, che puntava su prequel e spin-off per ampliare i franchise. L’attuale management ha preferito concentrare risorse e attenzione sulla serie madre, considerata più solida e con maggiore appeal internazionale.
Showtime e il futuro
La decisione si inserisce in un momento delicato per Showtime, ormai sempre più inglobata in Paramount+. Negli ultimi anni le serie originali si sono ridotte e il rilancio di Dexter con Resurrection appare come un banco di prova decisivo.
Per i fan, la notizia è a doppio taglio: da un lato l’attesa conferma di rivedere Michael C. Hall in una nuova stagione, dall’altro l’addio al prequel Original Sin, che prometteva di raccontare le origini del serial killer più famoso della tv.
