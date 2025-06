Da venerdì 27 giugno arriva in streaming su Netflix il gran finale di Squid Game, la serie televisiva diventata un cult globale fin dalla messa in onda della prima stagione, nel settembre 2021. La serie di Hwang Dong-hyuk torna sul piccolo schermo con un epilogo diviso in sei episodi , tutti disponibili sulla piattaforma di streaming fin dal giorno del debutto e visibili anche su Sky Q, Sky Glass e Now. Ecco l'elenco dei titoli e cosa c'è da aspettarsi per la conclusione della storia.

La trama: la nuova missione di Gi-hun

Dopo l'anteprima di sei minuti di immagini inedite condivise da Netflix alla vigilia dell'uscita della terza stagione, è tempo di immergersi nel gioco e scoprire chi si salverà e chi no.

Squid Game 3 alza la posta e inasprisce le regole del gioco svelando il lato ancora più spietato degli uomini dietro al Game e mettendo in crisi i giocatori facendo leva sulle loro fragilità e sui meccanismi psicologici in grado di far perdere loro ogni speranza e ogni residuo di fiducia nell'umanità.

Fallito il suo tentativo di rivolta, il protagonista Gi-hun (l'attore Lee Jung-jae), torna in gioco e riceve al pari degli altri una bara nera chiusa con un fiocco regalo rosa. Il Front Man non lo uccide ma vuole che torni a giocare per rendere più aspra la sua tortura. La sua missione è ancora quella di stare al gioco per cercare di comprendere i meccanismi che lo governano per farli saltare. In aggiunta, in questa stagione, proteggerà il bambino partorito da Jun-hee, il giocatore 222, ormai parte del gioco suo malgrado. Gi-hun e Hwang In-ho (Lee Byung-hun) avranno finalmente un confronto.

Tutto questo mentre la narrazione di divide in due parti: il racconto di ciò che succede sull'isola e la ricerca della stessa da parte di Jun-ho (Wi Ha-joon), fratello di In-ho. A queste storie si incrocia quella di Kang No-eul (Park Gyu-young) la guardia introdotta nella stagione numero 2, interessata a salvare il giocatore 246.