The Last of Us 2, come è cambiata la sigla dopo l'episodio 3

I fan dello show HBO hanno notato subito l'aggiornamento della sigla nella quale c'erano sempre state le sagome dei due protagonisti.

Il dettaglio, che ha scatenato un'ondata di reazioni anche sui social, segna l'inizio di un nuovo capitolo della storia di Ellie

La trama di The Last of Us 2, la serie televisiva HBO che in Italia è trasmessa in esclusiva su Sky e in streaming solo su Now (con la messa in onda in contemporanea con quella negli Stati Uniti), è entrata nel vivo e dopo i fatti sconvolgenti dell'episodio numero due, che mostrava l'assedio di Jackson da parte degli infetti e il massacro di Joel, il protagonista maschile interpretato da Pedro Pascal per mano di Abby (Kaitlyn Dever).

Dopo un salto temporale di tre mesi, siamo già dentro una nuova era: quella della vendetta di Elly (l'attrice Bella Ramsey), ormai anche protagonista della sigla con cui inizia ogni nuovo episodio. Da sola.

La sigla: la sagoma di Ellie in cammino L'iconica sigla di The Last of Us, che descrive in maniera quasi poetica la crescita del fungo Cordyceps che ha devastato il mondo e l'umanità nei paesaggi dove si sviluppa la storia nel videogioco omonimo di Naughty Dog e nella serie, si è adeguata ai più recenti sviluppi della trama.

Pedro Pascal, Joel, non c'è più e sebbene sappiamo che tornerà per alcuni flashback anticipati dai teaser online, i realizzatori dello show hanno eliminato il suo nome dall'elenco degli interpreti presente nella sigla.

Dal momento che nulla è lasciato al caso, anche la parte grafica della sigla è stata aggiornata: nel finale, al posto delle due sagome in cammino, che il pubblico ha imparato a riconoscere fin dalla prima stagione come quelle di Ellie e Joel, c'è solo quella di Ellie. Toccherà a lei farsi carico dello sviluppo della storia vendicando la morte dell'uomo che le ha fatto da padre per molti anni. Leggi anche The Last of Us 2, le reazioni di Pascal, Ramsey e Dever all'episodio 2

Il vuoto lasciato da Pedro Pascal "Questo show aggiunge dolore al dolore". "A chi posso mandare le note spese per la mia terapia?". Questi sono solo alcuni dei commenti ai post online, pubblicati anche sui canali social ufficiali di The Last of Us, da parte dei fan della serie alla nuova sigla che ha debuttato con l'episodio 3, trasmesso in Italia lunedì 28 aprile.

In un post (riportato in basso) c'è il raffronto tra le due inquadrature.

L'assenza di Joel si fa sentire, molti fan non hanno ancora fatto i conti con la scomparsa di Pedro Pascal, presente fin dal primo episodio nel 2023.

Gli spettatori che conoscono la trama perché reduci dall'esperienza del videogioco, a cui i creatori della serie si attengono in maniera abbastanza fedele, sanno però che il bello deve ancora venire e che Ellie, ormai in viaggio insieme a Dina (interpretata dall'attrice Isabela Merced), sarà in grado di colmare con la sua forza e la sua rabbia i vuoti emotivi lasciati dalla morte di Joel.

C'è già chi crede che presto le sagome nella sigla potrebbero tornare ad essere due (Ellie e Dina? Ellie e la sua nemica Abby?), per cui, a partire dai prossimi episodi, l'attenzione sarà massima a partire dalla sigla iniziale. Leggi anche The Last of Us 2, differenze tra serie e videogioco nell'episodio 1