Imma Tataranni 5 si farà. E arriva anche il tour dedicato alla fiction

Cosa vedremo in Imma Tataranni 5? " Continueremo a raccontare la libertà di una donna che non si accontenta delle scelte facili ", ha spiegato De Mola, anticipando che - ancora una volta - Imma verrà messa in difficoltà, chiamata a fare cose a cui mai avrebbe pensato.

"Abbiamo iniziato a scrivere e presto faremo i sopralluoghi a Matera con il regista Francesco Amato", ha confessato, pur in assenza di una data per l'inizio delle riprese. La quarta stagione, girata nell'agosto del 2024, è stata trasmessa a partire da febbraio 2025. La produzione spera però di accorciare i tempi, e di fare uscire le nuove puntate già nel 2026 .

Domenica 16 marzo, è andata in scena l'ultima puntata di Imma Tataranni 4 . Una stagione seguitissima, che si è conclusa con una domanda: Imma divorzerà per davvero da Pietro ? A rispondere all'interrogativo, sarà (con ogni probabilità) la stagione numero 5.

Il tour sulle tracce di Imma Tataranni

I fan di Imma Tataranni hanno un'occasione imperdibile, per ripercorrere le tracce della loro beniamina. Il tour "Sulle tracce di Imma Tataranni" conduce alla scoperta della Basilicata raccontata nella fiction, tra Matera e i borghi della regione ."Vogliamo condividere la nostra passione per la Basilicata e per Imma Tataranni con i nostri ospiti. Questo tour è un tributo alla nostra terra e alla nostra cultura ma anche una celebrazione del personaggio che ci ha ispirato. Come due donne lucane, siamo orgogliose di poter portare il mondo nei luoghi che hanno fatto apprezzare la nosta terra", hanno spiegato Anna Bruno e Annamaria Malaspina, fondatrici di ImmaTravel. Il tour si terrà dal 2 al 5 ottobre 2025.