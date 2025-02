1/9 ©IPA/Fotogramma

La quarta serata del Festival di Sanremo, venerdì 14 febbraio, è dedicata alle cover e ai duetti, con Mahmood e Geppi Cucciari come co-conduttori. E la va vetrina della grande fiction vede sfilare sei protagonisti della nuova stagione di Mare Fuori per promuovere la serie (dal 12 marzo in anteprima su RaiPlay, dal 26 marzo su Rai2) che racconta la vita nel carcere minorile di Nisida, Napoli. Tra drammi, crimini, amicizie, amori e tradimenti

