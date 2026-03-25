Dantedì 2026, 7 film da vedere per capire Dante Alighieri e Commedia

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Ne Il Mistero di Dante, il personaggio principale è interpretato dall’attore statunitense premio Oscar per Amadeus, F. Murray Abraham. In parte è ispirato alla figura di René Guénon e in parte alla figura del filosofo arabo Ibn Arabi. Il film cerca di rileggere i significati nascosti della Divina Commedia in chiave esoterica e massonica. La narrazione unisce dimensione documentaristica e interpretazione simbolica. Il Mistero di Dante propone una lettura articolata e multidisciplinare dell’opera di Dante.