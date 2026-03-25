Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Dantedì 2026, 7 film da vedere per capire Dante Alighieri e la Divina Commedia

Cinema fotogallery
14 foto
Credits: Webphoto e YouTube

In occasione della giornata nazionale dedicata al Sommo Poeta, che si celebra il 25 marzo 2026, passiamo in rassegna i titoli cinematografici utili ad approfondire la figura di uno dei personaggi più importanti della nostra storia. Dalle pellicole recenti alle opere classiche, dal taglio divulgativo e documentaristico alla fiction, ecco cosa guardare oggi per inoltrarsi in una selva oscura e infine uscire a riveder le stelle (ma non quelle di Hollywood, dato che parliamo di cinema...)

A cura di Camilla Sernagiotto

Spettacolo: Ultime gallery

Gino Paoli, chi sono i figli, da Amanda Sandrelli a Nicolò Paoli

Spettacolo

Il cantautore ha avuto cinque figli: Giovanni Paoli, nato dalle prime nozze con Anna Fabbri e...

12 foto

Vanina - Un vicequestore a Catania, chi è Giusy Buscemi. FOTO

Serie TV

Ecco cosa sapere sull'attrice ed ex modella italiana (vincitrice della 73ª edizione del concorso...

16 foto
Progetto senza titolo - 1

Dantedì 2026, 7 film da vedere per capire Dante Alighieri e Commedia

Cinema

In occasione della giornata nazionale dedicata al Sommo Poeta, che si celebra il 25 marzo 2026,...

14 foto

Le libere donne, chi è Grace Kicaj, l’attrice volto di Margherita

Serie TV

Nata a Tirana nel 2001 e cresciuta in Italia, Grace Kicaj è una delle giovani attrici più...

7 foto

Morte di Gino Paoli, il ricordo del mondo dello spettacolo

Spettacolo

Il cantautore aveva 91 anni. Figura centrale della cosiddetta “scuola genovese”, tra i suoi brani...

22 foto

Video in evidenza

    Spettacolo: Ultime notizie

    Roma, torna alla Nuvola "Dialoghi Sinfonici"

    Musica

    Il programma del secondo appuntamento di marzo è dedicato all’interpretazione, terza tappa di un...

    Achille Lauro a Milano, la possibile scaletta del concerto

    Musica

    Dopo la tournée nei palazzetti, a giugno Achille Lauro sarà protagonista di tre attesi show negli...

    Scooby Doo, Paul Walter Hauser nel cast della serie tv live-action

    Serie TV

    L'attore, vincitore di Emmy e Golden Globe, si unisce al giovane cast già annunciato. La serie è...