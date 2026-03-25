Dantedì 2026, 7 film da vedere per capire Dante Alighieri e Commedia

Dantedì 2026, 7 film da vedere per capire Dante Alighieri e la Divina Commedia
In occasione della giornata nazionale dedicata al Sommo Poeta, che si celebra il 25 marzo 2026, passiamo in rassegna i titoli cinematografici utili ad approfondire la figura di uno dei personaggi più importanti della nostra storia. Dalle pellicole recenti alle opere classiche, dal taglio divulgativo e documentaristico alla fiction, ecco cosa guardare oggi per inoltrarsi in una selva oscura e infine uscire a riveder le stelle (ma non quelle di Hollywood, dato che parliamo di cinema...)
A cura di Camilla Sernagiotto