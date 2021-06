Pupi Avati, al via le riprese di Dante: il film sul sommo poeta

Pupi Avati, un’attesa durata quasi un ventennio

approfondimento

L'idea del film era già ben strutturata nel 2003, quando fu scritto il primo soggetto. “Ho lavorato a molte altre cose - ha detto il regista Pupi Avati - ma il film su Dante è sempre rimasto nel mio cuore. Mi faceva sentire quasi in colpa per non essere riuscito a realizzare il progetto, era come un rumore sordo che continuava a farsi spazio dentro di me. Poi, all’improvviso, quando credi che ormai sia finita, ecco che qualcuno crede in quello che hai scritto, che apprezza l’idea e decide di farla diventare una realtà”.