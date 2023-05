Dante, il film di Pupi Avati con Sergio Castellitto su Sky e NOW

Arriva in prima tv su Sky Dante di Pupi Avati, racconto della vicenda umana dell’Alighieri, poeta fra i grandi e certamente più noto nel mondo. Lunedì 22 maggio alle 21.15 su Sky Cinema Uno (alle 21.45 anche su Sky Cinema Drama), in streaming su NOW e disponibile on demand Condividi

"È sempre stato celebrato un Dante militante e poco affettuoso e così a scuola lo abbiamo odiato, hanno fatto di tutto per allontanarcelo e invece bisogna avvicinarlo a noi. Ho sempre pensato che il Divin Poeta andasse risarcito". Così Pupi Avati ha raccontato il perché di un film sul sommo poeta, progetto che come lui stesso ha dichiarato inseguiva da oltre vent'anni e che finalmente, dopo l'uscita in sala nel settembre del 2022, ora è possibile vedere su Sky Cinema in prima tv da lunedì 22 maggio alle 21.15 e in streaming su NOW. Disponibile anche on demand approfondimento La quattordicesima domenica del tempo ordinario, intervista a Pupi Avati

La trama del film Questo il film. Siamo nel 1350 e Giovanni Boccaccio (Sergio Castellitto) viene incaricato di portare dieci fiorini d'oro come risarcimento simbolico a Suor Beatrice (Valeria d'Obici), figlia di Dante Alighieri (Alessandro Sperduti), monaca a Ravenna nel monastero di Santo Stefano degli Ulivi. Dante è morto in esilio nel 1321 ma la sua fama si è diffusa ovunque. Gli ultimi suoi vent'anni sono stati terribili cercando ospitalità dopo una condanna al rogo e alla decapitazione inflitta sia a lui che ai suoi figli maschi fuggiti a loro volta da Firenze. I dieci fiorini sarebbero proprio il risarcimento simbolico per la confisca dei beni e l'ingiusta condanna. Contro quella parte del mondo ecclesiale che considera la Commedia opera diabolica, Boccaccio accetta quest'incarico anche per poter svolgere un'indagine su Dante che gli permetta di narrarne la vicenda umana e le ingiustizie patite. Nel suo lungo viaggio Boccaccio oltre alla figlia incontrerà chi, negli ultimi anni dell'esilio ravennate, diede riparo e offrì accoglienza e chi, al contrario, respinse e mise in fuga l'esule. Nel suo lungo viaggio Boccaccio oltre alla figlia incontrerà chi, negli ultimi anni dell’esilio ravennate, diede riparo e offrì accoglienza e chi, al contrario, respinse e mise in fuga l’esule. Ripercorrendo da Firenze a Ravenna una parte di quello che fu il tragitto di Dante, sostando negli stessi conventi, negli stessi borghi, negli stessi castelli, nello spalancarsi delle stesse biblioteche, nelle domande che pone e nelle risposte che ottiene, Boccaccio ricostruisce la vicenda umana di Dante, fino a poterci narrare la sua intera storia. approfondimento Dante, intervista a Lucio Gregoretti autore della colonna sonora

Il cast del film Tra gli interpreti principali Enrico Lo Verso, Alessandro Haber, Gianni Cavina, Leopoldo Mastelloni, Ludovica Pedetta, Morena Gentili, Romano Reggiani, Carlotta Gamba (Beatrice), Paolo Graziosi,Mariano Rigillo, Eliana Miglio, Valeria D'Obici, Giulio Pizzirani (Dante anziano), Erica Blanc, Milena Vukotic e Nico Toffoli. approfondimento Dante, il cast del film di Pupi Avati su Dante Alighieri. FOTO

DANTE – Lunedì 22 maggio in prima tv alle 21.15 su Sky Cinema Uno (alle 21.45 anche su Sky Cinema Drama), in streaming su NOW e disponibile on demand.