Dantedì 2026, la giornata dedicata a Dante: tutti gli eventi in Italia

Il 25 marzo si celebra la giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri. La data coincide con il momento in cui, secondo gli studiosi, ebbe inizio il viaggio del poeta all'interno della Divina Commedia. Anche quest'anno non mancano numerosi eventi e iniziative in tutta Italia. Scuole, università, musei e istituzioni culturali promuovono incontri e spettacoli per rendere omaggio al Sommo Poeta

Come ogni anno, il 25 marzo si celebra in tutta Italia il Dantedì , la giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri. Istituita nel 2020 dal Consiglio dei ministri, la ricorrenza si festeggia nella data che gli studiosi identificano come l’inizio del viaggio del Sommo Poeta all'interno della Divina Commedia. Il 25 marzo non è quindi solo una ricorrenza simbolica, ma un momento di riflessione sull’eredità culturale del padre della lingua italiana. Anche quest'anno non mancano numerosi eventi e iniziative legati a questa giornata. Scuole, università, musei e istituzioni culturali promuovono incontri e spettacoli per rendere omaggio a Dante, con iniziative diffuse su tutto il territorio nazionale.

Gli eventi in tutta Italia

Il programma del Dantedì 2026 si articola in tutta Italia con iniziative istituzionali, accademiche e divulgative. Dalle grandi città simbolo della vita di Dante ai musei, fino alle università, il 25 marzo diventa un’occasione diffusa di celebrazione culturale.

Le iniziative a Firenze

La città natale di Dante, Firenze, è uno dei punti di riferimento per le celebrazioni di questa ricorrenza. L'Accademia della Crusca organizza la “Prima Tornata Accademica: Dantedì” all'interno della Villa medicea di Castello. Un evento che riunisce studiosi e linguisti per approfondire il ruolo della lingua dantesca nella cultura italiana contemporanea. Anche l'Università di Firenze promuove seminari dedicati, tra cui l’incontro “Un’idea di Commedia”, dedicato alla filologia dantesca e al dibattito accademico sull’opera.

Il Dantedì a Roma

A Roma il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia presenta un evento speciale per il Dantedì: un percorso tematico intitolato “L’Inferno nel mondo di Giulio III”, che mette in dialogo i versi della Divina Commedia con miti, simboli e figure del mondo antico.

Nella Capitale, alcune biblioteche storiche come la Biblioteca Angelica partecipano alle celebrazioni con iniziative divulgative e digitali, tra cui percorsi iconografici e presentazioni di edizioni antiche dell’opera dantesca.

Gli eventi a Milano

Il Dantedì a Milano si inserisce in un calendario più ampio di eventi culturali legati alla letteratura e alle arti performative. Per l'edizione 2026, la città è coinvolta anche nel 16° Festival Dantesco Internazionale, in programma fino al 30 marzo, con appuntamenti diffusi tra spettacoli, cortometraggi, incontri e concorsi dedicati ai giovani artisti. La kermesse, che coinvolge anche l’Università di Milano, propone iniziative multidisciplinari ispirate alla Divina Commedia, per avvicinare il pubblico all’opera dantesca attraverso linguaggi artistici diversi. Anche nel capoluogo lombardo biblioteche e istituzioni culturali organizzano tradizionalmente letture pubbliche e incontri divulgativi.

Gli incontri a Napoli

Tra le iniziative più significative organizzate a Napoli, troviamo l'evento immersivo della Biblioteca Universitaria di Napoli, dedicato ai personaggi femminili della Divina Commedia. Il percorso, che si snoda tra sale storiche e spazi monumentali, accompagna il pubblico in un vero e proprio viaggio dantesco con i veri personaggi dell'opera interpreati da attori. Un format che, già sperimentato negli anni precedenti, viene riproposto anche per l'edizione 2026 come esempio di divulgazione culturale capace di unire teatro, letteratura e interattività.

Il Dantedì a Bologna

In occasione della ricorrenza, l’Università di Bologna, la più antica d'Europa, organizza iniziative dedicate, come la maratona di letture dantesche promossa dal Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica. L'evento coinvolge studenti, dottorandi e studiosi in una serie di interventi brevi dedicati ad alcuni passi della Divina Commedia, accompagnati da analisi e interpretazioni.