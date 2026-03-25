For All Mankind, la serie tv rinnovata per una sesta e ultima stagione

L’attesa per la quinta stagione di For All Mankind è ormai agli sgoccioli, ma Apple TV ha deciso di regalare ai fan una notizia ancora più rilevante: la serie proseguirà con una sesta stagione, che sarà anche l’ultima. Il network ha confermato il rinnovo della produzione, annunciando che questo nuovo ciclo di episodi chiuderà definitivamente il racconto fantascientifico che ha conquistato il pubblico fin dal debutto.

I co-ideatori Matt Wolpert e Ben Nedivi hanno espresso grande soddisfazione per il percorso compiuto: “Esplorare l’universo di For All Mankind per sei stagioni è stato un privilegio straordinario, e siamo entusiasti di avere l’opportunità di concludere la storia nel modo in cui abbiamo sempre sperato”, hanno dichiarato. La coppia ha aggiunto di essere profondamente orgogliosa del risultato raggiunto e riconoscente nei confronti di Apple TV e Sony Pictures Television per il supporto offerto fino al capitolo conclusivo.

Matt Cherniss di Apple TV: "Una serie di fantascienza innovativa ed epica"

Anche Matt Cherniss, responsabile della programmazione di Apple TV, ha commentato il rinnovo: “Fin dal suo debutto nel 2019 come uno dei primi Apple Originals su Apple TV, For All Mankind si è distinta come una serie di fantascienza innovativa ed epica che ha conquistato il pubblico stagione dopo stagione. Come una delle produzioni più longeve e celebrate della piattaforma, ha saputo emergere grazie allo straordinario talento creativo dei visionari narratori Ron D. Moore, Matt e Ben, insieme ai nostri partner di Sony. Non vediamo l’ora che il pubblico scopra come questa storia giungerà alla sua entusiasmante conclusione con la stagione finale, prevista per il prossimo anno”.