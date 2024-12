Endless Love, le anticipazioni delle puntate di oggi 5 dicembre

Nel doppio appuntamento con la soap opera di oggi, la scoperta da parte di Kemal di affari sospetti alla Kozcuoglu Holding che mettono in serio pericolo il destino di Nihan. Scopriamo cosa succederà negli episodi in onda nel pomeriggio e in quelli trasmessi in prima serata



Giovedì 5 dicembre Endless Love, la serie televisiva turca che sta appassionando un gran numero di spettatori fin dalla scorsa primavera, sarà trasmessa da Canale 5 in chiaro alle 14:10 e a partire dalle 21:35, in prima serata, un doppio appuntamento che potrà essere seguito anche in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Lo show che ha per protagonisti gli attori Neslihan Atagül e Burak Özçivit, gli interpreti di Nihan e Kemal, sta procedendo a ritmo serrato verso il finale della seconda e ultima stagione che è stato trasmesso in Turchia per la prima volta nel 2017.



Nihan incontra Tarik in carcere Con la confessione di Tarik, il fratello del protagonista Kemal, alla polizia, le indagini sulla misteriosa morte di Ozan stanno per concludersi.

Il commissario Mercan (l'attrice Gizem Karaca), però, continua a non vederci chiaro sulle tante accuse attribuite a Tufan (personaggio da poco scomparso e interpretato da Ali Burak Ceylan) dopo la sua morte, specie dopo aver ricevuto una lettera scritta da lui prima dell'incidente che gli è costato la vita, nella quale lui le confessa la sua antica passione per Asu che, nelle sue intenzioni, avrebbe sposato presto.

Dalla prigione dove è rinchiuso, Tarik (l'attore Rüzgar Aksoy), incontra Nihan che ha ottenuto un permesso speciale per parlargli e farsi raccontare i dettagli dell'omicidio di suo fratello Ozan. L'uomo, consapevole che la sua colpevolezza può allontanarla da Kemal, le chiede di stare vicino a suo fratello in ogni caso.

Nihan ha già deciso di non voler abbandonare il suo amore, per questo comunica a Kemal i suoi piani per il futuro: ha appena acquistato una casa, un rifugio dove lei, Kemal e la loro piccola, Deniz, potranno vivere finalmente insieme.

Nihan rischia per le azioni illegali di Emir La zia di Nihan, Leyla (che ha il volto dell'attrice turca Zerrin Tekindor), continua a non vederci chiaro sulla faccenda degli elevati profitti che improvvisamente sono comparsi tra i bilanci della Kozcuoglu Holding di cui si occupa.

Dopo aver esposto le sue perplessità a Kemal, quest'ultimo si mette in cerca della verità e tramite un vecchio amico, Niyazi, scopre che Emir, suo nemico storico e marito di Nihan, ha effettivamente tratto profitti da una miniera aperta illegalmente.

Nihan sarà ancora una volta la posta in gioco nello scontro tra i due uomini.

C'è lei in questo momento a capo dell'azienda di famiglia Kozcuoglu. Se Kemal decide di denunciare lo stato delle cose, sarà Nihan a subirne le conseguenze andando in prigione per le illegalità commesse da suo marito Emir a sua insaputa.

Intanto, tra le mura domestiche di casa Soydere, i genitori di Zeynep (Hazal Filiz Kucukkose) insistono affinché la ragazza si decisa a sposare il commissario di polizia Hakan dopo che lei aveva rifiutato le nozze perché ancora innamorata di Emir.