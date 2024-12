Endless Love, le anticipazioni della puntata di oggi

I fan di Endless Love questa settimana hanno un doppio appuntamento serale con la serie televisiva turca. Lo show che ha vinto nel 2017 l'International Emmy Award nella categoria Miglior telenovela e che anche in Italia ha conquistato un gran numero di spettatori, va in onda sia martedì 3 dicembre che giovedì 5 dicembre su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity a partire dalle 21: 35, due serate evento in cui andranno in onda nuovi episodi inediti in aggiunta a quelli trasmessi ogni giorno, dal lunedì al venerdì a partire dalle 14:10 e il sabato, dalle 14:45. La soap opera turca si avvicina alla conclusione , come è noto, ma molti sono i nodi da sciogliere per i protagonisti Nihan e Kemal - gli attori Neslihan Atagül e Burak Özçivit - la cui storia d'amore continua a essere ostacolata da mille difficoltà. Ecco le anteprime della trama degli episodi trasmessi in prima serata il 3 dicembre.

L'autopsia svela la causa della morte di Ozan

L'esito dell'autopsia scrive il destino di Tarik che aveva anticipato a Kemal di aver impiccato Ozan quando era già morto, secondo le sue ricostruzioni, per avvelenamento, non dunque per soffocamento (azione di cui si era resa colpevole sua sorella Zeynep nel corso di una lite col ragazzo).

Ozan sarebbe morto per impiccagione, né per avvelenamento, come sosteneva Tarik, né per soffocamento, cosa di cui si era convinta per molto tempo Zeynep.

Saltano, quindi, tutte le convinzioni di Kemal che deve fare i conti con una verità troppo difficile da confessare a Nihan.

Nihan, a sua volta, costringe Asu a dirgli chi ha ucciso suo fratello e la donna indica Tarik come il colpevole.

Le indagini ufficiali proseguono e il commissario Mercan va da Asu per chiederle i video che proverebbero la colpevolezza di Tarik. Asu dice di non averli ma Mercan ottiene di perquisire l'appartamento dei suoi complici, Tufan e Gurcan.

In una cassetta spuntano delle chiavette che contengono i video che incastrano Tarik.

Mentre tutti sono distratti dagli sviluppi del caso di Ozan, Zeynep si fa accompagnare da Emir (Kaan Urgancioglu, attore protagonista anche della serie turca Segreti di famiglia) a fare l'ecografia per fargli vedere il loro bambino, alla fine andrà da sua madre per dirle che non sposerà Hakan perché Emir riconoscerà il figlio che aspetta.