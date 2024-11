Alien: Pianeta Terra, il teaser trailer della serie targata Disney +

Gli episodi della attesa serie prequel della iconica saga horror sci-fi arriveranno in streaming nell'estate del 2025. Le prime immagini in una clip di trenta secondi di immagini inedite

Con l'avvicinarsi della fine della stagione 2024, Disney+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick), che in questo mese aveva diffuso una clip con un montaggio delle immagini delle serie in arrivo il prossimo anno, ha inziato a rilasciare in anteprima materiali di Alien: Pianeta Terra, la nuova e attesa serie prequel della saga di Alien.

Nel primo teaser trailer, ora disponibile online e sui canali ufficiali della piattaforma di streaming, c'è un'indicazione più precisa sulla messa in onda degli episodi dello show, che è in programma per l'estate del 2025.

Il tema del primo teaser trailer ufficiale è stato ripreso anche dalla prima key art dello show, sempre diffusa in anteprima da Disney+.



Trenta secondi nell'universo di Alien

Oscurità, urla e agghiaccianti creature xenomorfe, protagoniste del primo teaser di Alien: Pianeta Terra, riportano in pochi secondi gli spettatori nell'ultra riconoscibile universo di Alien che, il prossimo anno, si arricchirà di una nuova avventura a episodi, ambientata nel 2120.

I fan della saga sapranno che la storia di questa nuova serie si sviluppa in un'epoca precedente ai fatti narrati dai lungometraggi della saga horror sci-fi e ciò non fa che accrescere la curiosità per questo prodotto creato da Noah Hawley e seguito da Ridley Scott coinvolto come produttore esecutivo.

Leggi anche Alien: Romulus, arriva il sequel con Cailee Spaeny

Alien: Pianeta Terra, la trama e il cast In Alien: Pianeta Terra una giovane donna e un improvvisato gruppo di soldati fanno una scoperta fatale che li mette di fronte alla più grande minaccia del pianeta.

Lo schianto di una misteriosa nave spaziale e la ricerca di sopravvissuti tra i rottami, rivela la presenza di misteriose e terribili forme di vita predatorie, capaci di compromettere la vita sul pianeta cambiando la Terra per sempre.

La serie prequel di Alien, un prodotto targato FX e distribuito in Italia da Disney +, visibile anche su Sky Glass, Sky Q e Now tramite la app Smart Stick, è un titolo interamente inserito nel celebre franchise di Ridley Scott.

Per i realizzatori Alien: Pianeta Terra è stata concepita per avere un seguito, uno sviluppo dei fatti nei trent'anni che precedono la storia contenuta nella saga dei film.

Protagonisti Sydney Chandler, nei panni della giovane Wendy, con Alex Lawther in quelli di CJ e Timothy Olyphant in quelli di Kirsh, mentore di Wendy, la donna che fa la scoperta da cui muove la trama.

Altri interpreti sono: Essie Davis, Samuel Blenkin, Babou Ceesay, David Rysdahl, Adrian Edmondson, Adarsh Gourav, Jonathan Ajayi, Erana James, Lily Newmark, Diem Camille e Moe Bar-El. Approfondimento Alien: Romulus, la saga torna alle origini. La recensione

Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto YouTube, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Disney+ IT (@disneyplusit) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie